Eine Fakeshow? Tara schenkt Steffi im Sommerhaus ihre Krone

Im Sommerhaus der Stars kam es mal wieder zu einer Szene, die für Aufsehen sorgte: Tara Tabitha (32), selbsternannte Reality-Queen, überraschte ihre Mitkandidatin Stefanie Schanzleh nach einer finalen Nominierung mit einer ungewöhnlichen Geste. Nachdem festgestanden hatte, dass Stefanie und ihr Partner Silva Gonzalez (46) ausziehen müssen, ergriff Tara das Wort und überreichte Stefanie ihre mitgebrachte Krone. "Wir hatten eine turbulente Reise, viel Auf und Ab. Deswegen möchte ich dir meine Krone überreichen", erklärte sie in einer emotionalen Ansprache. Stefanie zeigte sich erfreut und nahm die Krone dankend entgegen.

Doch nicht bei allen Teilnehmern kam die Aktion gut an. Während Stefanies Mann Silva das Verhalten still beobachtete, konnte Taras Partner Dennis Lodi seine Verwunderung nicht zurückhalten: "Schatz, chill mal, was geht ab." Andere Bewohner wie Michael Klotz oder Sarah Joelle Jahnel (36) reagierten schärfer. Micha vermutete, dass Tara diese Geste inszeniert habe, um ihr Image aufzubessern: "Eine Fake-Aktion." Auch Marvin Kleinen äußerte sich kopfschüttelnd und bezeichnete Stefanie als "Person, die 17 Tage eine Fakeshow abzieht". Die Stimmung in der Runde blieb nach der Übergabe frostig und von Vorwürfen geprägt.

Schon vor einigen Wochen hatten sich im Sommerhaus die Wogen zwischen Dennis und Silva mit lautem Streit und schweren Beleidigungen hochgeschaukelt. Damals platzte Dennis nach einer Attacke von Silva der Kragen, als dieser ihn wüst beschimpfte. "Meine Mutter ist die größte Person in meinem Leben", sagte der Musiker damals unter Tränen, nachdem Silva ihn als "H*rensohn" verunglimpft hatte. Auch die Frauen des Hauses schalteten sich in den Konflikt ein – Tara kündigte an, auf der Couch zu schlafen, wenn Dennis sich nicht im Griff habe, und Stefanie zeigte sich im Interview schockiert: "Ich muss das alles erst mal verdauen."

Collage: RTLZWEI, RTL Collage: Tara Tabitha und Stefanie Schanzleh

RTL Tara Tabitha und Dennis Lodi, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025