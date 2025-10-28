Ist sie eine Escort-Dame? Tara Tabitha bezieht nun Stellung

Im Sommerhaus der Stars kocht in Folge acht der Konflikt zwischen Tara Tabitha (32) und Tommy Pedroni (30) erneut hoch. Tara stimmte zuvor während der Nominierung gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi gegen Tommy und Paulina Ljubas (28), woraufhin Tommy vor allen Mitbewohnern ankündigte, er werde Dennis nach der Show etwas sagen, das ihre Beziehung ins Wanken bringen könnte. Die Reality-Teilnehmerin ließ das nicht unkommentiert, der Ton wurde schärfer, die Fronten verhärteten sich – und plötzlich stand ein Gerücht im Raum, das weit über die Nominierung hinausgeht.

Im Einzelinterview spricht Tara nun offen über das, was sie hinter Tommys Drohung vermutet. "Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin", sagt sie in die Kamera der RTL-Show. Der angebliche Flurfunk sei auch Dennis bekannt. Dann legt die Österreicherin nach und kontert süffisant: "Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich mal Escort war oder bin, hätte ich ein paar Taschen, Schuhe und Euros mehr", erklärt sie in der Sendung. Damit versucht die Reality-Darstellerin, die Spekulationen mit einem Seitenhieb zu entkräften – doch die Stimmung im Haus bleibt aufgeheizt.

Die Spannungen bauen sich nicht erst seit dieser Abstimmung auf. Schon zuvor hatte der Streit um angebliche Wahlpläne gegenüber Tommy und Paulina die Runde gemacht, im Haus kursierten Informationen und Halbwahrheiten, die von Bewohner zu Bewohner wanderten. Für Tara steht seitdem mehr als nur eine Taktikfrage im Raum, sie betont vor allem gegenüber ihrem Partner den Zusammenhalt. Dennis wirkt in den hitzigen Momenten wie eine ruhige Konstante an ihrer Seite. Tara kennt Kameradruck und Lagerbildung aus anderen Formaten, doch privat zeigt sie sich oft loyal und stolz, sucht Nähe und klare Absprachen.

Imago Tara Tabitha bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 10. Februar 2025

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025

Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"