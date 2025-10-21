Wegen der Nominierung: Sommerhaus-Tommy droht Tara Tabitha

Im Sommerhaus der Stars brodelt es gewaltig: Ein Streit zwischen Tommy Pedroni (30) und Tara Tabitha (32) sorgte jetzt für einen wahren Eklat. Auslöser war Taras angeblicher Plan, die Rivalen Tommy und Paulina aus der Show zu wählen, da sie nicht vor der Nominierung geschützt sind. Diese Information gelangte über den "Flurfunk" an die Betroffenen: Sarah Joelle soll den Plan an Jenny weitergegeben haben, die es wiederum Paulina steckte. Von dieser konfrontiert, soll schließlich Dennis Lodi, Taras Freund, den Vorwurf bestätigt haben. Doch Tara selbst bestreitet alles und erklärte entschlossen, dass sie von nichts wisse.

Tommy zeigte sich von Taras Verleugnung nicht beeindruckt und reagierte mit deutlichen Worten: "Du weißt nichts? Du wirst dann aber was erfahren, wenn wir von der Exit zurückkommen. Du hast null Stolz." Er ging sogar noch weiter und deutete an, etwas über Tara zu wissen, was ihrer Beziehung mit Dennis schaden könnte. "Soll ich ein paar Sachen sagen? […] Hoffentlich klappt es lange bei euch", sagte er mit Nachdruck, während Tara sichtlich schockiert war. Obwohl sie Tommy konterte und seine angebliche Drohung als "eklig" bezeichnete, zeigte sie sich tief verunsichert. Die Angst vor einem möglichen Geständnis, das aus Tommys Mund kommen könnte, ließ sie schließlich in Tränen ausbrechen. Dennis hielt jedoch zu seiner Partnerin und tröstete sie in dieser schwierigen Situation.

Die hitzige Szene wirft ein Licht auf die persönlichen Spannungen, die in der Show entstehen können. Während Tara als Reality-Star für ihre selbstbewusste Art bekannt ist, wirken solche Momente auch auf sie belastend – zumal die Integrität ihrer Beziehung offen infrage gestellt wurde. Tommy, der nicht nur als Social-Media-Star seine Community hinter sich weiß, sondern auch als gewitzter Stratege in der Show agiert, hat mit seinen Aussagen für Unruhe gesorgt. Wie es nun mit Tara und Dennis weitergeht und ob Tommys Andeutungen ernstzunehmende Konsequenzen haben, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass der Zoff um die Nominierung alles andere als spurlos an den Beteiligten vorbeigeht.

Collage: RTL, Imago Collage: Tara Tabitha und Tommy Pedroni

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

IMAGO / Future Image Tara Tabitha, Realitystar