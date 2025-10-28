Für Dennis Lodi ist Tara wie Schwarzenegger – nur als Frau

Die neue Show "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" hat auf ATV und Joyn Premiere gefeiert – und sie liefert genau das, was der Titel verspricht: Glanz, Chaos und jede Menge Liebe. Die Realitystars Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi zeigen, wie sie ihr gemeinsames Leben in Wien meistern, wohin Dennis extra für sie gezogen ist. "Sie ist für mich die Süßeste", schwärmt Dennis im Interview mit Joyn und betont lachend: "Sie ist in Österreich wie Arnold Schwarzenegger, nur in Frau." Kein Wunder also, dass sogar Rentner die beiden auf der Straße erkennen. Doch trotz all dem Glamour wird in der Show deutlich: Hinter dem ganzen Medienrummel steckt bei diesem Reality-Couple echte Zuneigung.

Dennis zeigt sich im Gespräch über beide Ohren verliebt, aber auch reflektiert: "Ich schätze wirklich sehr, dass sie immer so aufmerksam ist. Auch gegenüber meiner Familie." Tara plane Geburtstage akribisch, denke immer für alle anderen mit und sei mit ihren Fans persönlich sehr verbunden. Auch ihre gemeinsamen TV-Erfahrungen schweißten sie als Paar zusammen: Das Sommerhaus der Stars sei für sie "keine Beziehungsprobe" gewesen, sondern habe ihre Verbindung sogar gestärkt. Ganz ohne Reibungspunkte geht es trotzdem nicht. "Ich bin mehr Halligalli. Tara ist strenger, aber das ist eine gute Mischung. Ich brauche eine Person, die auch dagegenhält", so Dennis.

Bevor die beiden nun als Paar vor der Kamera standen, hatte Dennis längst Reality-Luft geschnuppert: In Make Love, Fake Love schaffte er es 2024 bis in Folge zehn und sorgte später bei The 50 auf Prime Video für Aufsehen, wo er schließlich erstmals Taras Bekanntschaft machte. 2025 folgte das nächste Kapitel: Kampf der Realitystars in Thailand, wo die beiden erneut gemeinsam drehten. Kurz vor Ausstrahlungsbeginn ließ Tara schließlich die Bombe platzen und bestätigte die Beziehung, die sie monatelang geheim gehalten hatten – ein Reality-Coup, der ganz ohne Showkonzept für wahre Begeisterungsstürme unter ihren Fans sorgte.

Anzeige Anzeige

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025