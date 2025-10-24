Spoiler: Erste Einblicke in Tara Tabitha und Dennis' TV-Show

Achtung, Spoiler zum Inhalt der ersten Folge!

Tara Tabitha (32) lässt in ihrer neuen Realityshow "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" erstmals tief in ihr privates Reich blicken. Gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi, den sie nach fünf Monaten Fernbeziehung zu sich nach Wien geholt hat, startet die selbsternannte "Queen of Austria" ab dem 27. Oktober 2025 bei den Sendern Joyn und ATV durch. Der Einzug des 2-Meter-Manns aus Stuttgart verspricht genügend Zündstoff, wie Promiflash vorab erfahren hat: Tara teilt ihm gerade mal fünf Schubladen in ihrer vollen Wohnung zu – und sein Versuch, einem Fußballschal ein dekoratives Zuhause zu geben, sorgt für promptes Augenrollen. Mit der Unterstützung ihrer Clique und Hund Malu muss Dennis sein Können und Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.

Auch kulinarisch gibt es für das ungleiche Paar einiges zu lernen. In einem Schnitzel-Workshop zeigt Tara ihrem Dennis die Feinheiten der österreichischen Küche – unterstützt durch den Wiener Kochprofi Michael Elsissi. Sogar Dennis’ Mutter wird per Video zugeschaltet und zeigt sich beeindruckt vom Eifer ihres Sohnes. Doch spätestens beim Anblick von Preiselbeeren zum Schnitzel überkommt ihn die Verwirrung: "Schatz, isst du Schnitzel mit Marmelade oder was?" Auch beim Shopping treten kulturelle Differenzen offen zutage. Luxus-Taschen und das Goldene Quartier lösen in Tara Begeisterung aus, während Dennis trocken bemerkt: "Nicht meine Welt." Sowohl beim Lifestyle als auch in ihrem Freundeskreis muss der deutsche Reality-Star erst noch seinen Platz finden.

Schon bevor die Kameras für ihre eigene Show liefen, sorgten Tara und Dennis als Kandidaten im Sommerhaus der Stars für jede Menge Gesprächsstoff. Im TV zeigte sich das Paar gewohnt offen und scheute sich nicht, auch schwierige Alltagssituationen oder Konflikte vor laufender Kamera zu klären. In einem Joyn-Interview erklärte Tara dazu: "Bei uns gibt es keine Geheimnisse. Die Zuschauer bekommen alles mit." Privat schmiedeten die Realitystars schon länger gemeinsame Zukunftspläne. Damals verrieten sie: Ein möglicher Umzug nach Spanien sei durchaus denkbar. Dennis sagte dazu: "Wir sind für alles offen und schauen, wohin uns das Leben führt."

Anzeige Anzeige

Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"

Anzeige Anzeige

Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025