Dieses Paar schmeißen Dennis und Tara aus dem Sommerhaus

Im Sommerhaus der Stars ging es in der achten Folge heiß her: Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi haben es geschafft, sich im entscheidenden Safety-Spiel den Nominierungsschutz zu erspielen. Doch damit nicht genug: Ihnen wurde die heikle Aufgabe zuteil, zwischen den beiden schlechtesten Paaren zu entscheiden und eines von ihnen aus der Show zu werfen. Zur Wahl standen Edda Pilz und Michael Klotz oder Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28). Die Wahl fiel auf Letztere, die der Rauswurf sichtlich schwer traf. "Das ist wirklich der fakeste Haufen Scheiße, den es gibt", schimpfte Paulina, während Tommy wetterte: "Tara und Dennis können sich f*cken, das sage ich, wie es ist."

Schließlich brach Paulina sogar in Tränen aus und erklärte niedergeschlagen: "Weißt du, was ich am unfairsten finde? Dass diese unsportliche Scheiße die ganze Zeit belohnt wird. Von Tag eins haben die uns alle auf dem Kieker gehabt, was für ehrenlose Menschen." Tara konnte ihr Glück dagegen kaum fassen: "Der Rausschmiss ist sowas von verdient und ich bin froh, dass ich den höchstpersönlich vollziehen konnte."

Bereits in der siebten Folge hatte ein explosiver Streit zwischen Tara und Tommy für reichlich Wirbel gesorgt. Nach Vorwürfen um einen angeblichen Rauswurf-Plan gerieten die beiden heftig aneinander. Tommy konfrontierte die Reality-Bekanntheit offen: "Du weißt nichts? Du wirst dann aber was erfahren, wenn wir von der Exit zurückkommen. Du hast null Stolz", schleuderte er ihr entgegen. Mit Andeutungen, dass er Dinge wisse, die die Beziehung von Tara und ihrem Freund ins Wanken bringen könnten, legte der Social-Media-Star noch nach: "Soll ich ein paar Sachen sagen? Hoffentlich klappt es lange bei euch." Für Tara war das zu viel, die Szene trieb ihr Tränen in die Augen. Trotzdem stellte sie sich resolut gegen Tommy und bezeichnete seine Aussagen als "eklig".

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Imago Tara Tabitha bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 10. Februar 2025