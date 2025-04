Tara Tabitha lässt sich fiese Hate-Kommentare nicht gefallen

Die Reality-TV-Bekanntheit Tara Tabitha (32) hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem sie öffentlich Stellung zu gemeinen Kommentaren aus dem Netz nimmt. In dem Clip blendete sie einige besonders verletzende Bemerkungen ein, die sie auf Social Media erreichen, darunter Kommentare wie: "Ist das ein Mann oder eine Frau?" oder "Sie sieht sehr schlecht aus. Hat sie Magersucht?". In der Videobeschreibung ließ Tara ihren Frust heraus: "Ich habe mal kurz Facebook geöffnet – und gleich wieder geschlossen. Ist das wirklich normal?" Die Österreicherin zeigte sich betroffen und fragte sich fassungslos, wie Menschen sich fühlen, wenn sie solche Worte verfassen.

In den Kommentaren ihres Beitrags erhielt Tara viel Zuspruch. Ihre Fans machten ihr Mut und auch prominente Kollegen stellten sich an ihre Seite. Hati Suarez schrieb: "Für mich bist du die Hübscheste mit dem größten Herzen", und fügte hinzu, dass sich nur Menschen, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben seien, solche negativen Äußerungen erlauben würden. Auch Model Zoe Saip (25) unterstützte Tara mit den lobenden Worten: "Queen".

Vor wenigen Tagen bekam Tara schon einmal die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit zu spüren. Private Fotos von ihr und ihrem neuen Freund, die sie ausschließlich in ihrer Engen-Freunde-Story auf Instagram geteilt hatte, wurden an die Presse weitergegeben und veröffentlicht. "In den letzten Tagen, seitdem ich mehr über meine Beziehung teile, wurde meine Privatsphäre immer weniger respektiert", ließ sie ihre Fans aufgebracht wissen. Zukünftig möchte sie aus diesem Grund weniger von ihrem Privatleben teilen.

