Mit Tyga? Madelaine Petsch spricht über Beziehungsstatus

Madelaine Petsch (31) sorgt weiter für Rätselraten um ihr Liebesleben. Während eines Auftritts im "Call Her Daddy"-Podcast ließ sich die Schauspielerin nicht darauf ein, ihren Beziehungsstatus zu verraten. Trotz ihrer bisherigen Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit erklärte sie: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich seit zehn Jahren eine Person des öffentlichen Lebens bin und sehr lange versucht habe, mein Privatleben und mein öffentliches Leben unter einen Hut zu bringen, was mir allerdings nicht besonders gut gelungen ist." Diese Antwort lässt weiterhin Raum für Spekulationen um eine vermeintliche Romanze mit Rapper Tyga (35).

Obwohl Madelaine ihre aktuelle Beziehungsstatus nicht preisgab, erklärte sie dennoch, was für sie in einer Partnerschaft wichtig sei. Beständigkeit, Freundlichkeit und Vertrauen stünden für sie an erster Stelle. Gleichzeitig betonte sie, dass die Herausforderungen ihrer Schauspielkarriere in einer Beziehung nicht zu unterschätzen seien, insbesondere wenn es um intime Szenen mit Kollegen geht. "Vertrauen ist wirklich wichtig", räumte sie ein.

Bereits in der Vergangenheit gab es viel Aufmerksamkeit um Madelaines mögliche Beziehung zu Tyga. Fotos der beiden bei verschiedenen Events, wie einem L.A. Lakers-Spiel und der Vanity-Fair-Party, sorgten für Schlagzeilen. Auch auf Instagram teilte die Schauspielerin intime Momente, darunter ein Foto, das sie während des Coachella-Festivals an Tyga gelehnt zeigt. Trotz all dieser Momente bleibt die Schauspielerin ihren Prinzipien treu und gibt ihrer Privatsphäre Vorrang.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madelaine Petsch im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyga, Rapper