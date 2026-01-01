Diese Geschenke machte Holly Ramsay ihren Brautjungfern

Roter Satin, glitzernde Details und jede Menge Luxus: Für ihre Brautjungfern hat sich Holly Ramsay mächtig ins Zeug gelegt. Kurz vor der Traumhochzeit in der Bath Abbey überraschte sie ihre Ehrendamen mit zahlreichen edlen Geschenken. Bethany Peaty, die Schwester des Bräutigams und Olympiaschwimmer Adam Peaty (31), verriet auf Instagram, was sie von ihrer Schwägerin bekommen hat. Gemeinsam mit Hollys Schwestern Tilly Ramsay und Megan Ramsay zog sie in einem abgestimmten roten Kleid als eine von drei Brautjungfern in die historische Kirche ein, während zu Hause in Staffordshire der Familienkrach der Peatys weiter eskalierte.

In ihrer Instagram-Story zeigte Bethany zuerst einen Tiegel der gehypten Charlotte Tilbury Magic Cream, den Holly extra mit der Gravur "Magic Beth" versehen ließ. Dazu gab es personalisierte Kissenbezüge mit der Aufschrift "Beth" und "Bridesmaid" sowie Taschen, auf die die Namen von Bethany und ihrem Partner Dan gestickt waren. Außerdem legte Holly noch ein schwarzes Pyjama-Set mit passender Schlafmaske dazu, plus ein feines Taschentuch, auf dem "Beth Bridesmaid 27.12.2025" eingestickt war. Die Auswahl wirkt wie ein perfekt abgestimmtes Bridal-Paket für den großen Tag. Bethany kommentierte die liebevoll zusammengestellten Präsente mit "Hab dich lieb, Holly" und machte so öffentlich, wie wohl sie sich im Umfeld der Ramsays fühlt.

Doch hinter dem glamourösen Auftritt brodelt es gewaltig. Bethany gilt inzwischen als einziges Mitglied der Peaty-Familie, das noch engen Kontakt zu Adam und Holly hat – eine Rolle, die ihr Insidern zufolge heftige Vorwürfe einbringt. In der Familie soll es behauptet werden, Bethany habe ihre Mutter Caroline "verraten", indem sie nicht nur zur Hochzeit erschien, sondern dort auch eine prominente Position als Brautjungfer übernahm. Besonders schmerzhaft: Caroline musste den großen Tag ihres Sohnes rund 210 Kilometer entfernt in Staffordshire verbringen, nachdem sie von der Zeremonie ausgeladen worden war. Während Adam öffentlich betont, es gebe "immer zwei Seiten einer Geschichte" und er gemeinsam mit Holly durch diese schwere Zeit gehen wolle, sollen sich die zurückgelassenen Familienmitglieder zunehmend ausgegrenzt fühlen. Der Konflikt scheint damit längst nicht beendet.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit Freunden und Familie an ihrem JGA

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024