Madelaine Petsch verrät: Sie feiert "schlechte" Horrorfilme

Madelaine Petsch (31) macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie Horror liebt. Im Gespräch mit dem Magazin People verrät die "The Strangers"-Darstellerin, was sie an dem Genre fasziniert, welche Heldin sie am meisten inspiriert und wie sie mit den körperlich wie mental fordernden Drehs umgeht. "Ich schaue sie alle. Ich finde immer etwas Gutes, auch in schlechten Horrorfilmen. Wenn es mir Spaß gemacht hat und es unterhaltsam ist, ist das alles, was mich wirklich interessiert", sagte Madelaine über Horrorfilme. Besonders angetan ist sie von "großartigen, raffinierten" Werken und von Hai-Filmen. Anlass des Interviews ist "The Strangers: Kapitel 2", in dem die Schauspielerin als Maya erneut ums Überleben kämpft.

Die Dreharbeiten für den intensiven Thriller hatten es in sich, insbesondere eine Szene, in der Madelaine von einem Wildschwein attackiert wird. "Als ich das im Skript sah, dachte ich: 'Wie soll ich das machen?'", gestand sie. Doch die Schauspielerin ließ sich nicht entmutigen, sondern stellte sich der Herausforderung mit vollem Einsatz. Auch die anstrengenden und emotionsgeladenen Drehs fordern ihren Tribut. "Es ist definitiv ermüdend", räumte sie ein. Ihre Methode, die Belastungen am Set abzubauen? Lachen und damit die Anspannung lösen. Madelaine verriet außerdem, dass ihre Erfahrungen in Riverdale, wo sie beispielsweise einen 15-sekündigen Schrei absolvierte, sie bestens auf die intensiven Anforderungen eines Horrorfilms vorbereitet hätten.

Madelaine sprach zudem offen über ihre Karriere und blickte dabei voller Dankbarkeit auf ihre Zeit bei "Riverdale" zurück. Sie betonte, wie sehr sie die Rolle als Cheryl Blossom geprägt habe. "Ich würde nicht die Person sein, die ich heute bin, und nicht an diesem Punkt meiner Karriere stehen, wenn es diese Serie und diese Rolle nicht gegeben hätte", erzählte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People. Der Abschied von der Erfolgsserie im Jahr 2023 sei zwar nicht leicht gefallen, dennoch habe sie den Wechsel als spannende Herausforderung gesehen. Mit ihrer neuen Rolle in "The Strangers: Kapitel 2" wagte Madelaine den Sprung ins Horrorfach.

Madelaine Petsch, September 2025

Madelaine Petsch beim 17. Los Angeles Haunted Hayride im Griffith Park, September 2025

Die "Riverdale"-Hauptdarsteller Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und KJ

