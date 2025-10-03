50 Cent verrät: So behütet wächst sein Sohn Sire Jackson auf

50 Cent (50) hat kürzlich über das Leben seines Sohnes Sire Jackson (13) gesprochen und dabei Einblicke in seine Verantwortung als Vater gegeben. Sire, der gerade erst seinen 13. Geburtstag gefeiert hat, lebt laut seinem berühmten Vater in einer sehr behüteten Welt. "Er ist so abgeschirmt. Er weiß nicht einmal, dass seine Mutter mit P. Diddy zusammen war", erklärte der Rapper gegenüber dem Magazin Us Weekly. Für Curtis Jackson, wie 50 Cent bürgerlich heißt, ist es wichtig, dass sein Sohn eine unbeschwerte Jugend genießen kann, ohne von der Vergangenheit oder dem Ruhm seiner Eltern belastet zu werden.

Doch 50 Cent ist sich bewusst, dass sein Sohn in Zukunft mit den Schattenseiten des Rampenlichts konfrontiert werden könnte. Der Rapper und Unternehmer sagte, er hoffe, Sire könne ein dickes Fell entwickeln, um Kritik und unerwünschte Aufmerksamkeit auszuhalten. Ebenso betonte er die Vorteile, die sein berühmter Name mit sich bringt, warnte jedoch davor, dass es auch Hürden gibt: "Die Luxusvorteile, wenn 50 Cent dein Vater ist, sind da. Aber auch die Dinge, die gegen dich verwendet werden können." Umso wichtiger ist es ihm, seinem Sohn Disziplin und Fokus mitzugeben, unabhängig davon, welche berufliche Richtung er einschlagen möchte.

Die Rivalität zwischen 50 Cent und P. Diddy sorgt seit Langem immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich nahm der Rapper seinen langjährigen Konkurrenten in einem humorvollen Social-Media-Post aufs Korn. Während er in der Öffentlichkeit oft mit seiner provokanten Art auffällt, zeigt sich in seinen privaten Aussagen eine andere Seite von Curtis Jackson. Vor allem seine Rolle als Vater scheint er sehr ernst zu nehmen, während er gleichzeitig Projekte wie seine neue True-Crime-Serie "50 Ways to Catch a Killer" auf Fox Nation vorantreibt, die diesen Herbst startet.

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images 50 Cent und P. Diddy

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City