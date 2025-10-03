50 Cent bittet Richter um eine harte Strafe für P. Diddy

Es ist ein entscheidender Tag für Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55). Vor einem Richter wird heute seine Zukunft entschieden: Freilassung nach bereits verbüßter Haftzeit oder eine weitere Dekade hinter Gittern. Im Vorfeld der Anhörung sorgte ein offener Brief des Rappers 50 Cent (50), mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, für Aufsehen. Darin fordert er eine maximale Strafe für seinen langjährigen Rivalen. "Ich habe seit 20 Jahren eine Auseinandersetzung mit Puffy. Er ist sehr gefährlich. Mehrfach habe ich um mein Leben gefürchtet", schrieb er laut TMZ. 50 Cent fügte zudem ironische Anspielungen auf Babyöl hinzu, die seine Feindschaft mit Diddy erneut unterstrichen.

Auch Cassie (39), die rund elf Jahre mit Diddy liiert war, meldete sich zu Wort. Anders als 50 Cent sprach sie weniger im Ton eines hämischen Rivalen, sondern schilderte ihre belastenden Erfahrungen in einem Brief an den Richter. Sie beschrieb, dass sie wiederholt von Diddy misshandelt wurde und auch heute noch mit Angst und psychischen Folgen kämpft. "Ich habe meine Familie aus dem New Yorker Raum weggebracht, weil ich fürchte, dass er oder seine Verbündeten uns etwas antun könnten, sollte er freigelassen werden", erklärte sie. Diese Aussagen werfen einen weiteren Schatten auf Diddys schon angekratztes Image, insbesondere nachdem ein Video bekannt wurde, das eine Gewalttat gegen Cassie darstellt.

Diddy selbst zeigte in einem vier Seiten langen Brief an den Richter Reue und bat um Gnade, vor allem im Interesse seiner sieben Kinder. Er gab zu, seine Familie in der Vergangenheit enttäuscht zu haben, und äußerte große Angst vor weiterer Haft. "Ich habe als Vater versagt und will keine weitere Sekunde von meinen Kindern getrennt sein", behauptete er unter anderem. Auch die häusliche Gewalt gegen seine frühere Partnerin Cassie war Thema seines Schreibens.

Getty Images 50 Cent, "In Da Club"-Residency-Show in Las Vegas, Dezember 2024

Getty Images 50 Cent, Kanye West, P. Diddy und Jay Z, August 2007

