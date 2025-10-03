90 Kilo leichter: Jelly Rolls Frau kontert Hater-Kommentare

Jelly Roll (40), bekannt für seinen Hit "Son of a Sinner", hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Der Musiker hat über 90 Kilogramm abgenommen und sich damit viele positive Kommentare eingehandelt. Doch nicht alle Reaktionen waren so erfreulich. Seine Frau, Bunnie Xo, hat in einem TikTok-Video Fans kritisiert, die behaupten, er sei erst seit seiner Abnahme attraktiv. "Ist er das? Denn er hatte immer das gleiche Gesicht. Er hatte immer das gleiche Herz, er hatte immer die gleiche Seele. Ich denke, das einzig Richtige, was man dazu sagen kann, ist, dass er jetzt viel gesünder aussieht, nachdem er abgenommen hat", betonte sie und appellierte an Menschen, weniger oberflächlich zu urteilen. Für Jelly Roll war die Gewichtsreduktion vor allem ein Schritt in ein gesünderes Leben.

Bereits im April hatte der Sänger in der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" erklärt, wie er seinen Lebensstil geändert hat. "Ich esse viel Eiweiß, viel Gemüse, und ich gehe spazieren", verriet er. Sein neuer Fitnessansatz hatte ihn auch auf die WWE-Bühnen geführt, wo er beim diesjährigen SummerSlam antrat. Doch trotz seines Erfolgs befürchtet der Musiker manchmal Missverständnisse: "Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich nicht wegen meines Gewichts erfolgreich wurde, sondern trotz des Gewichts", erklärte er in einem Podcast. Mit einem großen Ziel vor Augen setzt er weiterhin auf Veränderung: Ein Platz auf der Titelseite des Magazins "Men’s Health" bis 2026.

Vor zwei Wochen feierte Jelly Roll einen besonderen Meilenstein: Bei einem Auftritt im Vatikan zeigte der Musiker erstmals stolz sein neues Ich – und trug erstmals Designer-Kleidung. Auf Instagram scherzte er begeistert: "Ich passe jetzt in Louis Vuitton – betet für mein Bankkonto." Fans und Kollegen unterstützten ihn mit zahlreichen positiven Kommentaren. Rapper Fat Joe (55) schrieb: "Du siehst großartig aus", Machine Gun Kelly (35) ließ Applaus-Emojis da und auch seine Frau zeigte sich begeistert: "Der heißeste Typ von allen!"

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo, 2024

Getty Images Jelly Roll, Sänger und Rapper

Getty Images Jelly Roll und Bunnie XO, 2024

