Megastolz: Erschlankter Jelly Roll ziert Men's-Health-Cover

Jelly Roll (41) startet ins neue Jahr mit einem Paukenschlag: Der Country-Star hat sein selbst gestecktes Ziel für 2026 erreicht und prangt auf dem Winter-Cover von Men’s Health, veröffentlicht am 2. Januar. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jason Bradley DeFord heißt, erzählt dem Magazin von seinem Weg aus der Fettleibigkeit und davon, wie hart er dafür gearbeitet hat. Nach eigenen Angaben hat er rund 125 Kilogramm verloren, von einst etwa 245 Kilogramm auf nun circa 120 Kilogramm. Begleitet wurde die Cover-Story von einem Kurz-Dokumentarfilm von Men’s Health mit dem Titel "A Year for a Life", in dem Jelly Roll seine neue Routine zeigt und erklärt, warum er heute sagt: "Ich liebe meinen Körper."

In dem Interview spricht der Grammy-nominierte Musiker offen über die tiefe Scham und die alltäglichen Hürden, die ihn jahrelang begleiteten. "Ich war ein Gefangener meines eigenen Körpers", sagt er der Redaktion und berichtet, wie selbst einfachste Dinge zur Herausforderung wurden. Den Wendepunkt brachten Struktur und Profis an seiner Seite: Ein Koch, ein Ernährungsberater und tägliche Bewegung – vom Boxen und Treppenläufen in der Arena bis zu Basketball und Liegestütz-Duellen mit Freunden. Ein Physiotherapeut half ihm, seine Mobilität zurückzuerobern. Heute wiegt er etwa 120 Kilogramm, kann wieder seine Zehen berühren und will als Nächstes überschüssige Haut entfernen lassen. Statt einer Zahl auf der Waage verfolgt er nun ein Gefühl: "Ich habe kein Zielgewicht, ich habe ein Gefühl-Gewicht", sagte er. Besonders privat wurde er, als er erzählte, was sich hinter verschlossener Tür verändert hat: "Ich habe den Sexualtrieb eines 17-Jährigen wieder", sagte er über sein Leben mit Ehefrau Bunnie Xo gegenüber Men’s Health.

Abseits der Zahlen zeigt sich, wie sehr der Musiker sich in seiner Haut neu gefunden hat. Der Sänger, der in den vergangenen Jahren mit Songs wie "Need a Favor" und "Save Me" im Mainstream durchstartete, hatte sein verändertes Auftreten schon zuletzt bei großen Auftritten sichtbar gemacht – inklusive Lust auf Designer-Looks und viel Zuspruch aus dem Freundeskreis. Bunnie Xo steht ihm öffentlich zur Seite und feiert die neue Leichtigkeit. Jelly Roll selbst reflektiert, dass Esssucht und frühere Exzesse lange sein Leben bestimmten und er erst durch echte Therapie verstand, woher die Muster kamen. Heute posiert er vor dem Spiegel, staunt über neu entdeckte Muskeln und genießt es, dass zu Hause wieder beide in ein Bett passen. Ein Alltag, der sich plötzlich wieder normal anfühlt.

Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025