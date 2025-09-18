90 Kilo runter: Countrystar Jelly Roll kaum wiederzuerkennen

Was für eine Veränderung! Country-Star Jelly Roll (40) hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 90 Kilo abgespeckt – und präsentierte nun stolz sein neues Ich bei einem Auftritt im Vatikan. Dort trat er erstmals in Designer-Kleidung auf und witzelte auf Instagram: "Ich passe jetzt in Louis Vuitton – betet für mein Bankkonto." Die Reaktionen seiner Fans und Kollegen fielen eindeutig aus: Rapper Fat Joe (55) schwärmte: "Du siehst großartig aus", Machine Gun Kelly (35) feierte mit Applaus-Emojis. Auch Jelly Rolls Frau Bunnie Xo verlieh ihrem Stolz Ausdruck: "Der heißeste Typ von allen!"

Jelly Roll hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie sehr ihn Mobbing wegen seines Gewichts belastet hat. Seine Frau enthüllte sogar, dass er sich deshalb zeitweise aus den sozialen Medien zurückzog. Mit rund 500 Pfund (etwa 227 Kilogramm) kämpfte der Musiker seit seiner Kindheit immer wieder mit seiner Gesundheit und seinem Selbstbild. Doch 2022 leitete er die Wende ein: Mit einem strikten Fitness- und Ernährungsplan startete er seine Transformation. Bis Oktober 2024 hatte er bereits 45 Kilogramm verloren – und machte klar, dass er noch lange nicht am Ziel ist.

Mittlerweile haben sich Jelly Rolls Ernährungs- und Fitnessgewohnheiten komplett verändert: Statt drei üppiger Mahlzeiten isst er heute nur noch zweimal am Tag und gönnt sich einen gesunden Snack. Selbst Lieblingsgerichte wie Waffle-House-Bowls oder Nashville Hot Chicken gibt es für ihn nur noch in leichter Variante – ohne Öl und Panade. Auf Tour bleibt er mit Basketball, Boxen und sogar einem 5000-Meter-Lauf aktiv. Nach Jahren voller Mobbing wegen seines Gewichts spricht der Sänger nun offen über seine frühere Nahrungsmittelsucht – und hat ein klares Ziel: Bis 2026 will er es aufs Cover von Men’s Health schaffen.

Collage: Getty Images, Getty Images Jelly Roll im Jahr 2023 und 2025, Collage

Getty Images Sänger Jelly Roll bei einem Auftritt in New York, September 2025

Getty Images Jelly Roll im April 2023

