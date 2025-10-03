Das verrät offizieller Trailer zu "Maxton Hall"-Staffel zwei

Am 7. November ist es endlich soweit: Die zweite Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" startet auf Amazon Prime Video und der neue Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die kommenden Ereignisse. Die Serie erzählt die Geschichte des turbulenten Liebeslebens von Ruby, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22), und James, dargestellt von Damian Hardung (27), an einer britischen Privatschule. Fans können sich auf wöchentliche Veröffentlichungen der neuen Episoden freuen, bis das Staffelfinale am 28. November zu sehen ist. Neben den Hauptdarstellern kehren viele bekannte Gesichter zurück, während Neuzugänge wie Basil Eidenbenz die Besetzung bereichern.

Die Handlung der zweiten Staffel basiert auf Mona Kastens Roman "Save You" und verspricht emotionale Höhen und Tiefen. Nachdem James am Ende der ersten Staffel den Verlust seiner Mutter verkraften musste, steht seine Beziehung zu Ruby erneut auf wackeligen Beinen. Ein folgenschwerer Fehler lässt Ruby von ihm abrücken und stellt ihre Verbindung auf eine harte Probe. Neben den romantischen Konflikten muss Ruby sich außerdem mit ihrer ungewissen Zukunft an der Elite-Uni Oxford auseinandersetzen. Fans dürfen gespannt sein, wie die Serie diese Wendungen in Szene setzt, insbesondere da die erste Staffel einige Änderungen gegenüber der Romanvorlage gemacht hatte.

"Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" war ein riesiger Erfolg und ist eine der beliebtesten Produktionen von Prime Video. Die erste Staffel schaffte es in über 120 Ländern an die Spitze der Streaming-Charts. Mit Martin Schreier als Regisseur und Ceylan Yildirim als Showrunner sowie einem erfahrenen Autorenteam stehen die Chancen gut, dass die zweite Staffel an diesen Erfolg anknüpfen kann. Für die Buchautorin Mona Kasten ist es sicherlich aufregend zu sehen, wie ihre Werke auf der großen Bühne adaptiert werden, während die Darsteller und Fans gleichermaßen die Fortsetzung der emotionalen Geschichte herbeisehnen.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images "Maxton Hall"-Darsteller und Crew, Bambi-Verleihung 2024