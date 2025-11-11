"Maxton Hall"-Fans entdecken diese Easter Eggs in Staffel 2

Die zweite Staffel von Maxton Hall ist endlich auf Amazon Prime Video verfügbar und verspricht erneut Drama, Herzschmerz und spannende Wendungen. Im Zentrum stehen Ruby Bell, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22), und James Beaufort, dargestellt von Damian Hardung (27), deren Beziehung nach einem tragischen Vorfall zu zerbrechen droht. Ruby erhält von Schulleiter Mr. Lexington die Möglichkeit, die Organisation der prestigeträchtigen Campbell Gala zu übernehmen. Das gewählte Motto der Veranstaltung – "fragile hearts" – sorgt jedoch bei aufmerksamen Fans für besondere Begeisterung und ist mehr als nur eine Anspielung auf Rubys komplizierte Gefühlswelt.

Der Titel "fragile hearts" scheint nämlich ein Easter Egg zu Ehren der "Maxton Hall"-Autorin Mona Kasten zu sein. Fans ihrer Werke erkennen darin eine klare Parallele zu dem Roman "Fragile Heart" aus der "Scarlet Luck"-Reihe der Schriftstellerin. Bemerkenswert ist außerdem, dass in der Buchvorlage "Save You", auf der Staffel zwei basiert, die Gala zwar eine bedeutende Rolle spielt, jedoch ohne ein klar definiertes Motto auskommt, so kino.de. Die Ähnlichkeiten gehen jedoch über den Titel hinaus: Das lilafarbene Farbschema, die verspielten floralen Elemente und die Dekoration der Gala-Location in Folge drei erinnern stark an das Design des Buchcovers von Mona Kastens Roman.

Für eingefleischte "Maxton Hall"-Fans, die auch Kastens andere Romane schätzen, sind diese Anspielungen ein echter Genuss. Die Autorin hatte bereits vor der "Maxton Hall"-Trilogie mit ihrer beliebten "Again"-Reihe zahlreiche Leser begeistert. Ob sie selbst hinter dem versteckten Hinweis in der Serie steckt oder ob die Verantwortlichen der Produktion ihr auf diese Weise Tribut zollen wollten, bleibt unklar. Eines ist jedoch sicher: Solche kleinen Details machen die Serie für Fans der ersten Stunde zu einem noch größeren Vergnügen und unterstreichen die Verbundenheit zwischen Buch und Adaption.

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei