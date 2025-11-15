"Maxton Hall" dominiert Prime-Video-Charts in 120 Ländern

Die deutsche Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns feiert derzeit internationale Erfolge und begeistert in über 120 Ländern die Zuschauer auf Prime Video. Seit der Premiere der zweiten Staffel am 7. November hat die Serie mit Harriet Herbig-Matten (22) und Damian Hardung (27) einen festen Platz in den globalen Streaming-Charts erobert, wie das Portal Serienjunkies.de berichtet. Im Zentrum der Handlung steht die Beziehung zwischen der ehrgeizigen Stipendiatin Ruby und dem privilegierten Erben James, die an einer Elite-Privatschule voller Machtspiele und Geheimnisse nach anfänglicher Feindschaft eine intensive Verbindung aufbauen.

Der Erfolg der Serie lässt sich unter anderem auf die erfolgreiche Buchvorlage, die "Save Me"-Trilogie von Mona Kasten, zurückführen. Auf dieser Basis entwickelte sich "Maxton Hall" schnell zu einem Phänomen, das klassische Erzählmuster wie eine "Enemies-to-Lovers"-Dynamik umsetzt. In den sozialen Medien teilen Zuschauer Ausschnitte, vergleichen Buchpassagen mit Serienszenen und suchen gezielt nach Easter Eggs der zweiten Staffel.

Ein weiterer Schlüssel zum weltweiten Erfolg liegt in der hochwertigen Produktion. Die Serie punktet mit opulenten Sets und aufwendigem Kostümdesign, das eine internationale Ästhetik widerspiegelt. Gedreht wurde unter anderem auf Schloss Marienburg, das die perfekte Kulisse für das britische Elite-Internat bietet, sowie an Drehorten in London. Besonders stark ist zudem die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Damian und Harriet, die der Serie zusätzlichen Reiz verleiht.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Prime Video / Stephan Rabold Damian Hardung und Justus Riesner in "Maxton Hall"

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.