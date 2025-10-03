Désirée Nick kassiert Rekord-Gage bei "Promi Big Brother"

Désirée Nick (69) kehrt zehn Jahre nach ihrer letzten Teilnahme in die härteste Promi-WG Deutschlands zurück: Die 69-Jährige macht sich bereit für den Promi Big Brother-Container und ließ sich dazu im Rahmen einer Sat.1-Pressekonferenz einige neugierige Fragen gefallen – etwa zur Höhe ihrer Gage. Eine genaue Zahl nannte sie zwar nicht, verwies laut t-online aber auf ein früheres Interview mit Express, bei dem sie erklärt hatte, nur für eine Million Euro nochmals an dem Format teilzunehmen. Von dieser damals genannten Summe habe sie nun immerhin die Hälfte bekommen, was sie als "verdammt guten Deal" beschrieb.

Neben Désirée sind einige spannende Charaktere dabei: Designer Harald Glööckler (60), Schauspielerin Doreen Dietel (50) und Musiker Marc Terenzi (47) werden in den Container einziehen sowie Realitystar Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und weitere. Mit ihrer Aussage, ihre Gage habe so viele Nullen, dass sie an die Telefonnummer einer Sexhotline erinnere, sorgt Désirée nun bereits vor ihrem Einzug für ordentlich Gesprächsstoff. Die bisher angeblich höchste Gage bei "Promi Big Brother", die Designerin Sarah Kern (56) 2017 erhalten haben soll, liegt Medienberichten zufolge bei 300.000 Euro – eine Summe, die Désirée mit ihrem Betrag weit zu übertreffen scheint.

Désirée ist im Reality-TV ein bekanntes Gesicht und hat in den letzten Jahrzehnten ihre Schlagfertigkeit immer wieder bewiesen. So gewann sie 2004 als erste Frau in der Sendungsgeschichte die zweite Staffel des Dschungelcamps, wo sie mit strategischen Wortgefechten und ironischen Kommentaren glänzte. Ob bei Dschungelprüfungen oder beim Lagerleben, Désirée setzte auf Provokation gepaart mit Humor, der oft zwischen Sarkasmus und Selbstironie pendelte. Rekordgage hin oder her – ihre Fans können sich sicher sein, dass die 69-Jährige auch bei ihrer zweiten Chance im "Promi Big Brother"-Container keine Gelegenheit auslassen wird, in bekannter Manier für Furore zu sorgen.

Anzeige Anzeige

ZDF und Boris Laewen Désirée Nick in ihrer Rolle für den ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche"

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress TV-Bekanntheit Désirée Nick