Glen Powell fiel bei "Chad Powers"-Dreharbeiten in Ohnmacht

Hollywood-Star Glen Powell (36) hat bei den Dreharbeiten für seine neue Serie "Chad Powers" einen beängstigenden Moment erlebt: Während einer aufwändigen Szene in der brütenden Hitze Atlantas verlor der Schauspieler kurzzeitig das Bewusstsein, wie er jetzt im Interview mit E! News verrät. Glen, der in der Serie einen gefallenen College-Quarterback spielt, steckte trotz der tropischen Temperaturen unter einem Helm, einer Perücke und einer dicken Schicht Make-up, als er eine anspruchsvolle Football-Szene für die Kamera unzählige Male wiederholen musste. Beim finalen Touchdown geschah es dann: Der 36-Jährige wurde ohnmächtig, blieb jedoch wie durch ein Wunder aufrecht stehen.

Obwohl die Dreharbeiten in Atlanta insgesamt kein Zuckerschlecken waren, beschreibt Glen die Szene, in der er in die Endzone des Spielfelds sprintet, als besonders fordernd. "Ich schrie, als wäre ich im Spiel – und dann war ich weg", erzählte der Schauspieler später im Interview. Die Herausforderung bestand darin, die Szene in einem einzigen Take zu filmen, während die Hitze, die Ausrüstung und die permanente Wiederholung der Bewegungen ihren Tribut forderten. Die Belastung in der Sommerhitze brachte Glen damit an seine Grenzen, doch er meisterte die Situation letztendlich tapfer.

Glen, der zuletzt mit seiner Rolle in "Top Gun: Maverick" weltweite Erfolge feierte, hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er unkonventionelle und herausfordernde Rollen bevorzugt. Dennoch ist er sich seiner Grenzen bewusst und schloss etwa aus, jemals James Bond zu spielen – auch, weil er als gebürtiger Texaner dieses ikonische Image lieber echten Briten überlassen will. Seine jüngste Erfahrung am Set von "Chad Powers" zeigt jedoch einmal mehr, wie viel Einsatz Glen für authentische Darstellungen bereit ist zu geben. Fans können sich sicher sein, dass er trotz aller Widrigkeiten eine weitere Bestleistung vor der Kamera abgeliefert hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Glen Powell im September 2025 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / glenpowell Glen Powell mit seinem Welpen Brisket