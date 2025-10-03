Harald Glööckler geht ganz entspannt zu "Promi Big Brother"

Harald Glööckler (60) bereitet sich auf den Einzug in den Promi Big Brother-Container vor und zeigt sich dabei völlig gelassen. Der exzentrische Designer erklärt auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash: "Im Grunde genommen bringt mich nichts so schnell auf die Palme." Er scheint fest entschlossen, mit seinen Mitbewohnern gut klarzukommen, unabhängig davon, wer ihn dort erwartet. "Von mir aus kann da jeder machen, was er will. Wir sind ja auch nicht für die Ewigkeit dort", fügt er ebenso entspannt hinzu.

Trotz dieser lockeren Haltung sieht Harald sich selbst eher als Einzelgänger. Auf die Enge und Dynamik im Container angesprochen, erzählt er humorvoll: "Ich bin eigentlich kein Rudeltier. Meine Wohngemeinschaft war mein Hund – und das auf 400 Quadratmetern." Doch ganz ausschließen will der Modeschöpfer mögliche Konflikte nicht, sollte es doch einmal zu Spannungen kommen. "Man weiß natürlich nie, was kommt. Diven sind ja schwierige Wesen, also kann es sein, dass ich nachher ausbreche wie ein Vulkan", räumt er ein.

Haralds Teilnahme sorgte für eine große Überraschung – schließlich schien die Liste der diesjährigen "Promi Big Brother"-Teilnehmer bereits festzustehen. Doch während der offiziellen Pressekonferenz wurde dann enthüllt, dass auch der 60-Jährige sowie Désirée Nick (69), die bereits zum zweiten Mal an der Show teilnimmt, in den berühmt-berüchtigten Container einziehen werden. Die neue Staffel der Realityshow geht am 6. Oktober 2025 um 20:15 Uhr los – und verspricht jede Menge Drama zwischen den prominenten Mitbewohnern.

Joyn / Marc Rehbeck Harald Glööckler , "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn / Marc Rehbeck Harald Glööckler , "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025