Baustelle: So sieht der "Promi Big Brother"-Container aus

Das Warten hat ein Ende: Promi Big Brother öffnet wieder seine Türen, doch diesmal in einem völlig neuen Look! Die diesjährige Ausgabe der beliebten Show spielt sich in einem unfertigen Rohbau ab, da das ursprünglich geplante Haus wegen finanzieller Probleme des Bauherrn nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde. Das bestätigt der Sender nun in der Pre-Show "Promi Big Brother - Der Countdown". Für die Stars bedeutet dies vor allem eins: Auf Luxus müssen sie vorerst verzichten. Auf insgesamt 365 Quadratmetern, verteilt auf 185 Quadratmeter Innenfläche und 180 Quadratmeter Außenbereich, erwartet die Prominenten Baustellencharme vom Feinsten.

Ein Thema hat dabei besonders viel Konfliktpotenzial. Während einige Bewohner zumindest drinnen auf Matratzen schlafen können, müssen andere sich mit unbequemen Schlafplätzen draußen begnügen. Ebenso gibt es sowohl drinnen als auch draußen Duschen und Klos, die jedoch nicht von jedem Teilnehmer benutzt werden dürfen. Entlastung bietet wie in den vorherigen Staffeln der PBB-Kiosk unter der Leitung von YouTuber Aaron Troschke (36). Dort können die Promis mit dem Geld, das sie sich in Challenges erspielen, Lebensmittel, Hygieneartikel und Co. erwerben.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie die Kandidaten mit diesen Bedingungen umgehen. Am Samstag um 15 Uhr startet der Livestream auf Joyn, in dem neugierige Fans alle Geschehnisse im Container mitverfolgen können. Obendrein gibt es ab Montag tägliche Liveshows auf SAT.1, in denen Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) die wichtigsten Ereignisse aufarbeiten. Wer danach noch nicht genug von dem Alltag der Prominenten hat, kann sich in der anschließenden "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die Analyse von Melissa Khalaj (36) und Jochen Bendel (57) zu Gemüte führen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Container 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Der überdachte Außenbereich bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn/Willi Weber Der Innenbereich bei "Promi Big Brother" 2025