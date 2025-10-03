In den Punkten ähnelt Tanja Lanäus "Sturm der Liebe"-Rolle

Tanja Lanäus (54) begeistert in der Erfolgs-Telenovela Sturm der Liebe bereits seit 2022 in der Rolle der Yvonne Klee. Diese spielt nicht nur die Mutter der Serienfigur Josie Klee und Ehefrau von Erik Klee, sondern ist auch als Barchefin und Betreiberin des Café Liebling in Bichlheim aktiv. Beim Pressetag anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie gab die Schauspielerin spannende Einblicke und plauderte mit Promiflash darüber, wie viel von ihrem realen Ich in ihrer Serienrolle steckt. "Ich habe mit Yvonne die Spontaneität und den Humor gemeinsam", verriet Tanja.

Doch es gibt auch große Unterschiede zwischen der Darstellerin und ihrer Figur. Im Gegensatz zu Yvonne setzt Tanja auf Echtheit und Authentizität, wie sie betonte: "Yvonne ist, besonders was die Anfänge der Figur betrifft, so berechnend gewesen. Damit kann Tanja überhaupt nichts anfangen." Ein weiterer Aspekt, der beide jedoch verbindet, ist der hohe Stellenwert von Familie: Sowohl die Barchefin des Fürstenhofs als auch die Schauspielerin hinter der Rolle geben sich familiär orientiert.

Neben dem festen Hauptcast der Sendung, zu dem Tanja seit 2022 zählt, sorgen auch immer mal wieder prominente Gäste für frischen Wind am Fürstenhof. Beispielsweise Schlagersängerin Vanessa Mai (33) und Kult-Choreograf Bruce Darnell (68) statteten dem idyllischen Bichlheim schon einen Besuch ab. Im Interview mit Promiflash verriet Tanja, welchen Promi sie sich am liebsten mal ans "Sturm der Liebe"-Set wünschen würde: "Hape Kerkeling! Ich hätte ihn gerne in egal welcher Rolle, das kann er sich aussuchen."

ARD/Christof Arnold Tanja Lanäus bei "Sturm der Liebe"

ARD/WDR/Christof Arnold Tanja Lanäus und Sven Waasner bei "Sturm der Liebe"

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian