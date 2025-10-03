Schaut sich Tanja Lanäus im Privaten "Sturm der Liebe" an?

Tanja Lanäus (54), bekannt aus der ARD-Erfolgsserie Sturm der Liebe, gab beim Pressetermin zum 20-jährigen Jubiläum der Sendung interessante Einblicke in ihren Umgang mit der eigenen Arbeit. Seit 2022 spielt sie die Rolle der Yvonne Klee, die als Mutter von Josie Klee und Ehefrau von Erik Klee am Fürstenhof als Barchefin und Betreiberin des Café Liebling tätig ist. Auf die Frage, ob sie sich privat die Serie ansieht, antwortete Tanja gegenüber Promiflash offen: "Auf jeden Fall schaue ich meine Szenen an. Je nachdem, mit welchem Strang ich verknüpft bin, das schaue ich auch." Dies mache sie, um ihre Arbeit zu kontrollieren und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen.

Doch damit nicht genug: Tanja geht bei ihrer Auseinandersetzung mit der Serie noch einen Schritt weiter. Sie verfolgt die Kommentare der Fans im Netz und ist auch bereit, mit ihnen in den Austausch zu treten. "Ich lese schon häufiger mal Kommentare. Ich beantworte sogar teilweise Kommentare unter dem offiziellen Instagram-Account", verriet die Schauspielerin. Für persönliche Nachrichten, die sie über soziale Medien erreichen, bleibt jedoch oft keine Zeit. "Ich freue mich total darüber, aber das kann man nicht alles beantworten, sonst hat man keine Zeit mehr für andere Dinge", erklärte sie weiter.

Tanjas Serienkollege Jo Weil (48), der Dr. Yannick Rudloff verkörpert, gab Promiflash ebenfalls tiefere Einblicke in seine Arbeit. Auch er schaut die Serie, um seine schauspielerische Leistung im Nachhinein zu bewerten: "Ja, weil es für uns das einzige Kontrollmedium ist, um zu sehen, ob unsere Arbeit funktioniert." Anders als seine Schauspielkollegin lehnt Jo es jedoch strikt ab, sich die Meinungen der Fans im Netz durchzulesen: "Nicht, weil es mich nicht interessieren würde, sondern da ich im Laufe der Jahre gelernt habe, dass das nicht zwangsläufig gut ist. Natürlich schreiben viele Leute schöne Sachen, aber es gibt auch immer wieder Leute, die etwas Blödes schreiben. Mich hat das früher getroffen."

Instagram / tanja_lanaeus Tanja Lanäus, Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Tanja Lanäus bei "Sturm der Liebe"

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024