Fans in Aufruhr: Intrigantin zurück bei "Sturm der Liebe"

Fans der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe dürfen sich auf ein spektakuläres Comeback freuen: Sophia Wagner, gespielt von Krista Birkner, kehrt zurück an den Fürstenhof! Nachdem die intrigante Geschäftsfrau in Staffel 21 durch ihre Machenschaften wie Geldwäsche und Erpressung für Wirbel gesorgt hatte, verschwand sie überraschend ins Zeugenschutzprogramm. Doch im neuen Vorspann der Serie taucht Sophia überraschend wieder auf – und damit ist besiegelt, dass Sophia auch in Staffel 22 wieder für Chaos sorgen wird.

Die Rückkehr von Sophia kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. In der Vergangenheit versuchte sie nicht nur, sich finanziell am Fürstenhof zu bereichern. Die Beziehung ihres Sohnes Henry, gespielt von Elias Reichert, zu seiner Partnerin Maxi, gespielt von Katharina Scheuba, geriet durch Sophias Manipulationen immer wieder ins Wanken. Ihre schillernde Persönlichkeit spaltete sowohl die Charaktere in der Serie als auch die Fans, die ihre kompromisslose Art von der ersten Minute an diskutierten. Ihr spektakuläres Comeback wird daher mit Spannung erwartet: Welche Pläne bringt sie dieses Mal mit an den Fürstenhof?

Für Henry bleibt die Rückkehr seiner Mutter eine persönliche Prüfung: Die enge Bindung zwischen Sohn und Mutter hatte in der Vergangenheit viele Entscheidungen und Missverständnisse befeuert. Neben dem Drama rund um Sophias Rückkehr zeichnet sich die 22. Staffel wie gewohnt durch romantische und konfliktreiche Geschichten aus. Im Zentrum stehen die Gärtnerin Fanny Schätzl, gespielt von Johanna Graen, und der Koch Kilian Rudloff, verkörpert von Anthony Paul, deren beginnende Liebe durch familiäre Verpflichtungen auf die Probe gestellt wird.

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

ARD/WDR/Thomas Neumeier Krista Birkner und Elias Reichert in "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Krista Birkner in "Sturm der Liebe"

Anzeige