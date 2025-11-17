Royal-Drama: Prinzessin Beatrice und Eugenie halten zusammen

Am 7. November wurden Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) in London gesichtet, während sie sich in der lebhaften Umgebung von Mayfair herzlich umarmten und leise miteinander sprachen. Es war ein seltener gemeinsamer Auftritt der Schwestern, der am selben Tag stattfand, an dem ihr Vater Andrew Mountbatten Windsor (65) offiziell seine königlichen Titel und die Anrede "Seine Königliche Hoheit" verlor. Eine Lippenleserin, Nicola Hickling, behauptete gegenüber der Daily Mail, Beatrice hätte Eugenie aufmunternd versichert: "Wir stehen das zusammen durch." Die Worte spiegelten die ernste Stimmung wider, die die beiden Royals bei diesem Treffen begleitet haben soll. Fans spekulierten jedoch im Netz, ob ihr Treffen und die veröffentlichten Fotos möglicherweise inszeniert gewesen seien.

Die Fotos sorgten für Diskussionen, als einige Nutzer in sozialen Medien äußerten, das Treffen könne geplant gewesen sein, um die Sympathien der Öffentlichkeit zu gewinnen. Splash News, die Inhaber der Bilder, bestritten jedoch jegliches Arrangement. Unterdessen stellte Hickling weiter fest, dass Beatrice ihrer Schwester unter anderem sagte: "Es wird schwieriger werden." Eugenie soll darauf mit "Alles verändert sich" geantwortet haben. Der öffentliche Auftritt der beiden Prinzessinnen unterstreicht wohl ihren Zusammenhalt, während ihr Vater weiterhin im Mittelpunkt heftiger Kritik bleibt. Trotz der Umwälzungen behalten Beatrice und Eugenie jedoch ihre HRH-Titel, ein Wunsch, den König Charles (77) offenbar bewusst unterstützte.

Prinzessin Beatrice setzt derweil verstärkt auf ihre wohltätigen Engagements. Neben ihrer Arbeit mit Big Change, einer Organisation, die sich für Bildungsreformen starkmacht, ist sie seit kurzem stellvertretende Schirmherrin der Outward Bound Trust und engagiert sich verstärkt für die Förderung junger Menschen. Die Verbundenheit zur Natur und die Unterstützung von Abenteuern für die Jugend sind der königlichen Familie eine lange Tradition. Auch Eugenie bleibt ihrem Engagement treu und wurde kürzlich mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) in Notting Hill gesichtet, scheinbar bemüht, im Alltag Normalität zu bewahren. Trotz des Problems, das ihrer Familie weiterhin anhaftet, zeigen sich die Prinzessinnen entschlossen, einen eigenständigen Weg einzuschlagen.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, im Juni 2024

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, Juni 2025