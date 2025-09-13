Diesen Promi wünscht sich Jo Weil ans "Sturm der Liebe"-Set

Jo Weil sorgt seit Februar als Dr. Yannick Rudloff in der beliebten Telenovela Sturm der Liebe für Herzklopfen und Drama. Neben dem festen Ensemble tauchen regelmäßig prominente Gäste im Fürstenhof auf, um frischen Wind in die Geschichten zu bringen. Beim Pressetermin zum 20-jährigen Jubiläum der Serie plauderte der Schauspieler gegenüber Promiflash aus, wen er sich dort gut vorstellen könnte: "Ich würde gerne mal Frauke Ludowig behandeln als Dr. Yannick Rudloff. Ich finde, sie würde hier super hineinpassen", verriet Jo und brachte damit eine überraschende Wunschkandidatin ins Spiel.

Doch nicht nur Jo hat kreative Ideen für zukünftige Gaststars. Seine Kollegin Tanja Lanäus (54), die in der Telenovela die Rolle der Yvonne Klee verkörpert, hat einen ganz eigenen Favoriten. "Hape Kerkeling! Ich hätte ihn gerne in egal welcher Rolle, das kann er sich aussuchen", erklärte die Schauspielerin begeistert. Ob als skurriler Gast des Hotels oder in einer anderen Rolle – für Tanja steht fest: "Als Gast im Fürstenhof würde ich ihn fürstlich verwöhnen – entweder an der Bar oder im Café Liebling." Damit dürfte klar sein, dass es am Set nicht an fantasievollen Vorschlägen mangelt.

Bevor ein Promi-Gast beim Fürstenhof eincheckt, sorgen erst einmal drei neue Gesichter für Aufregung in Bichlheim. Die ARD gab kürzlich bekannt, dass Thimo Meitner, Aurel Klug und Anna Karolin Berger ab Oktober den Hauptcast von "Sturm der Liebe" verstärken. Thimo startet als überkorrekter Portier Fritz Drechsler, dessen großes Vorbild niemand Geringeres ist als das Urgestein Alfons Sonnbichler. Aurel mischt ab Ende Oktober als ehrgeiziger Leo Neubach das Geschehen auf und versucht nach einem geplatzten Fußballtraum, im Fürstenhof bei seiner Mutter Katja Saalfeld einen Neuanfang zu wagen. Anna schlüpft ab November in die Rolle der Larissa Mahnke. Bereits in der Vergangenheit war Larissa für ihr doppeltes Spiel berüchtigt. Nun kehrt sie laut Sender mit einem "fixen Plan und neuer Entschlossenheit" zurück, was für ordentlich Zündstoff in den Beziehungen zu den anderen Figuren sorgen könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tanja_lanaeus Tanja Lanäus, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"