Prominent? Zuschauer kritisieren "Promi Big Brother"-Cast

Die neue Staffel von Promi Big Brother sorgt schon vor ihrem Start am 4. Oktober für Diskussionen. Nachdem bereits Mitte August Andrej Mangold (38), bekannt aus Der Bachelor, und Sarah-Jane Wollny (26), Teil der bekannten Großfamilie Wollny, als erste Bewohner bestätigt wurden, hat Sat.1 nun fünf weitere Teilnehmer verkündet: Schlagerstar Achim Petry (51), Reality-Darstellerin Christina Dimitriou (33), Social-Media-Star Karina2you, Schauspieler und TV-Ermittler Michael Naseband (60) und Newcomerin Laura Blond ziehen ebenfalls in den berühmten TV-Container.

Die Meinungen der Fans zu den neu enthüllten Kandidaten sind jedoch gespalten: Auf Instagram äußern viele Zuschauer Zweifel daran, ob die diesjährigen Teilnehmer die Bezeichnung "Prominent" überhaupt verdienen. Kommentare wie "Wer zur Hölle ist das?" oder "Das Wort 'Promi' ist dieses Jahr wieder völlig fehl am Platz!" belegen, dass die Zuschauer mit dem neuen Cast alles andere als zufrieden sind. Besonders in Bezug auf Karina2you kam die Frage auf, warum jemand mit einer großen Online-Fangemeinde automatisch als Star gilt. Andere fragen sich, wie bekannt Wolfgang Petrys (74) Sohn Achim oder TV-Ermittler Michael wirklich sind.

Schon bei vergangenen Staffeln gab es immer wieder Diskussionen um den Promi-Status der Kandidaten. Dennoch zieht das Format Jahr für Jahr viele Fans vor die Bildschirme und sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Ob sich die aktuelle Besetzung gegen die Zweifel behaupten kann, bleibt abzuwarten. Die Kandidaten 2025 scheinen sich hingegen durchweg auf die neuen Herausforderungen, die das TV-Format ihnen stellen wird, zu freuen.

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, April 2025

ActionPress Michael Naseband, Fernsehdarsteller