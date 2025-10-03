Laut Harry: Auch Prinz William und Kate wurden wohl abgehört

Prinz Harry (41) hat im Rahmen seines laufenden Rechtsstreits mit dem Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) – Herausgeber der Daily Mail und Mail on Sunday – schwere Vorwürfe erhoben. Der Herzog von Sussex behauptet, dass Privatermittler illegale Methoden angewandt hätten, um Informationen über Prominente und Mitglieder der königlichen Familie, darunter auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), zu sammeln. Diese Anschuldigungen wurden während einer Vorverhandlung am 1. Oktober von Harrys Anwalt David Sherborne dargelegt.

Die von Harry beklagten angeblichen Spionageaktivitäten sind Teil eines umfassenderen Presseskandals, in den mehrere bekannte Persönlichkeiten verwickelt sind. Neben dem Prinzen haben auch Elton John (78), sein Ehemann David Furnish (62) und die Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) rechtliche Schritte gegen ANL eingeleitet. Sie werfen dem Verlag ebenfalls Datenschutzverletzungen vor, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken sollen. ANL bestreitet alle Vorwürfe und bezeichnet diese als "reißerisch". Laut Harrys Anwalt belegten jedoch Rechnungen und andere Dokumente, dass britische Medien teilweise auf unlautere Mittel zurückgegriffen hätten, um exklusive Geschichten zu erhalten. So sollen Berichte über Williams 21. Geburtstag 2003 durch gezielte Spionage entstanden sein. Auch das Telefon von Kate soll laut den Behauptungen im Fokus eines Detektivs gestanden haben.

Prinz Harry, dessen Verhältnis zur britischen Presse durch vergangene negative Berichterstattungen geprägt ist, setzt sich seit Jahren dafür ein, die Arbeitsweise der Medien unter die Lupe zu nehmen. Der Herzog, der sich nach seinem Rückzug aus der königlichen Familie zunehmend kritisch gegenüber manchen Traditionen des Hofes äußert, sieht im Kampf gegen ANL offensichtlich eine Möglichkeit, für ihn wichtige Prinzipien durchzusetzen. Die Tragödie um seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), die durch Paparazzi verfolgt und infolge dessen zu Tode gekommen ist, prägt Harry scheinbar bis heute.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995