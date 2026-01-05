Kann Prinzessin Kate das Image der britischen Royals retten?

Prinzessin Kate (43) steht wenige Tage vor ihrem 44. Geburtstag am 9. Januar – ein freudiger Anlass nach einem turbulenten Jahr voller Herausforderungen. Die Prinzessin von Wales hatte sich vorgenommen, ihre Rückkehr ins öffentliche Leben behutsam zu gestalten, nachdem sie vor rund einem Jahr bekannt gegeben hatte, ihre Krebsbehandlung erfolgreich abgeschlossen zu haben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann William (43) und den drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) hat sich die 43-Jährige offenbar gut im neuen Zuhause, Forest Lodge in Windsor, eingelebt und strahlt laut Mirror Stabilität aus. So gilt Kate für viele weithin als Vorzeigeprinzessin – und gleichzeitig als Hoffnungsträgerin, die das positive Image der royalen Familie trotz gesundheitlicher Rückschläge und der Turbulenzen um den in Ungnade gefallenen Ex-Prinz Andrew (65) stärkt.

Die nächsten Monate versprechen für Kate spannende Entwicklungen, sowohl privat als auch beruflich: Während Sohn George im Herbst auf eine weiterführende Schule wechseln wird, stehen für die royale Familie neue Aufgaben an, darunter die Vergabe ihrer ersten Royal Warrants of Appointment – ein Zeichen ihres wachsenden Einflusses innerhalb der Monarchie. Neben ihrem sozialen Engagement, etwa als Schirmherrin des Royal Marsden Hospitals, plant Kate, weiterhin gezielt die Themen zu fördern, die ihr besonders am Herzen liegen. Mit ihrer Initiative zur frühen Kindheitsentwicklung, einem Projekt der Royal Foundation, will sie langfristige Veränderungen bewirken und den Grundstein für eine gesunde und glückliche Kindheit neuer Generationen legen.

Abseits ihrer royalen Pflichten betont Kate immer wieder die Wichtigkeit ihres eigenen Familienlebens. Trotz des Drucks durch ihre öffentliche Rolle versucht sie, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Insidern zufolge haben die gesundheitlichen Rückschläge Kate eine neue Perspektive auf das Leben gegeben. So sei es ihr besonders wichtig, einen Ausgleich zwischen ihren royalen Aufgaben und der Fürsorge für ihre Familie zu finden. Mit William an ihrer Seite plane sie nun, den Fokus auf Aufgaben zu legen, bei denen sie Menschen unmittelbar helfen und langfristig etwas bewirken kann – ein Vorhaben, das bei Fans und Royal-Experten große Bewunderung findet.

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2025