Neuer Plan für Prinz Archie und Prinzessin Lilibet enthüllt

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) setzen offenbar auf einen neuen, behutsamen Plan für ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) – ohne die strikte Privatsphäre aufzugeben, die sie seit Jahren verteidigen. Auslöser: Ein Weihnachtsfoto aus Dezember, das Archie ungewohnt deutlich zeigt, während Harry seinen Sohn liebevoll im Arm hält. Zugleich tauchten die Kinder in einem Statement zum Neustart der Stiftung Archewell auf, in dem das Paar betonte, die gemeinsamen philanthropischen Projekte künftig als Familie auszuweiten. Wo bisher Gesichter meist verborgen blieben, erlaubten die Sussexes erstmals etwas offenere Einblicke – allerdings weiterhin kontrolliert und dosiert.

Kommunikationsexpertin Judi James wertete diesen Schritt im Gespräch mit dem Mirror als "gradualen U-Turn", der die Öffentlichkeit langsam an sichtbarere Momente mit Archie und Lilibet heranführen könnte, um späteren Überdruck zu vermeiden. Die dezenten "Peek-a-boo"-Aufnahmen hätten über Jahre Neugier geschürt, erklärte sie, nun wirke die Kombination aus Weihnachtsbild und Archewell-Formulierung wie ein vorbereitender Move: mehr Nähe, aber innerhalb eines klar abgesteckten, märchenhaften Familienbildes. PR-Beraterin Mayah Riaz sprach gegenüber dem Magazin vielmehr von einer "subtilen Neupositionierung": keine Abkehr vom Privatschutz, sondern "Future-Proofing" – Werte vor Sichtbarkeit, Vermächtnis statt Lärm. Die Kinder würden damit nicht zur Schau gestellt, sondern als Teil des "Warum" markiert, besonders da Archewell als langfristiges Familienprojekt neu aufgestellt wird.

Privat pflegen die Sussexes längst Rituale, die Nähe ohne Rampenlicht ermöglichen. In Kalifornien teilen sie gelegentlich Momentaufnahmen aus ihrem Familienalltag – vom Kürbisfeld bis zum gemeinsamen Kochen –, und binden Archie und Lilibet behutsam in wohltätige Aktionen ein, etwa beim Thanksgiving-Einsatz in einer Gemeinschaftsküche in Los Angeles. Dass beide Eltern Wert auf klare Grenzen legen, zeigte sich zuletzt auch im Kleinen: Wünsche werden gehört, aber nicht jeder Impuls führt zu Luxus. Genau diese Mischung aus Wärme, Struktur und kontrollierter Öffentlichkeit prägt nun offenbar auch den nächsten Abschnitt für Archie und Lilibet. Ein langsamer Übergang, bei dem die Eltern die Erzählung bestimmen und die Kinder Schritt für Schritt in den Geist von Archewell hineinwachsen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025