Verblüffende Ahnen: Britische Royals teilen Blut mit Popstar

Royale Überraschung mit Pop-Note: Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) teilen nicht nur Ehe, Kinder und Pflichten – sie teilen offenbar auch einen prominenten Verwandten. Laut einem Bericht der Daily Mail sind beide entfernt mit Chris de Burgh (77) verwandt, dem britisch-irischen Sänger und Songschreiber hinter Welthits wie "Lady In Red" und "A Spaceman Came Travelling". Aufgedeckt wurde die kuriose Verbindung in Recherchen, die jetzt publik wurden. Die Spur führt über alte Adelslinien und sorgt für Gesprächsstoff im neuen Jahr in London, wo Kate in der kommenden Woche Geburtstag feiert. Mit im Bild: gemeinsame Schnittstellen zu Orten, die beide Familien geprägt haben.

Die Daily Mail verweist auf genealogische Verbindungen, die über König Edward III. und seine Ehefrau Philippa von Hennegau laufen. Deren Sohn Lionel von Antwerpen heiratete die irische Erbin Elizabeth de Burgh – ein Name, der wiederum in die Linie des Musikers hineinragt. Aus dieser Ahnenreihe stammen auch Vorfahren, die William und Kate über die Familie Fairfax miteinander verknüpfen, wodurch die beiden als 15. Cousin und Cousine gelten. Bereits 2013 war Kates Verbindung zu Chris bei einer Genealogie-Show der BBC-Reihe "Who Do You Think You Are?" in Londons Olympia thematisiert worden. "Ich war mir dieser entfernten Verbindung nicht bewusst", sagte der Sänger laut BBC damals und witzelte, das gebe Gesprächsstoff "für eine Tasse Tee". Eine zweite Überschneidung liefert die Eliteschule Marlborough: Dort gingen Kate und Chris zur Schule, und die Wales’ sollen Marlborough britischen Medien zufolge als Option für George, Charlotte und Louis im Blick haben.

Auch die Vergangenheit hält Berührungspunkte bereit. Chris, der mit Ehefrau Diane verheiratet ist und drei Kinder hat, war 1997 bei der Trauerfeier für Prinzessin Diana (†36) anwesend. Zuvor hatte es sogar einen offiziellen Auftritt mit der späteren Symbolfigur der 90er gegeben: Diana taufte einst einen Virgin-Airbus auf den Namen "Lady In Red" – eine Reverenz an den größten Hit des Sängers. Kates öffentliches Musik-Engagement wiederum ist längst Tradition: Ihr "Together At Christmas"-Carol-Konzert gehört zum Festkalender, sie trat bereits als Pianistin und sogar als Dirigentin in Erscheinung. Zwischen royalen Ahnengalerien, Popsong-Klassikern und der Erinnerung an Diana fügen sich so private Linien und kleine Zufälle zu einer familieninternen Melodie, die bis heute nachklingt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Chris de Burgh im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Adam Berry/Getty Images Musiker Chris de Burgh