Michael Landon wollte Karen Grassle mit Kuss manipulieren

Die Dreharbeiten zur Kultserie "Unsere kleine Farm" liefen vor der Kamera harmonisch ab, doch hinter den Kulissen ging es oft turbulent zu. Karen Grassle (83), die als Caroline Ingalls ihre Rolle meisterte, offenbart in ihrem Buch "Bright Lights, Prairie Dust" eine besondere Anekdote. Ihr damaliger Serienehemann Michael Landon (†54), der auch als Produzent und Regisseur der Serie tätig war, überraschte sie in einer Szene mit einem unerwartet leidenschaftlichen Kuss. Dies geschah kurz nachdem Karen beim Team eine Gehaltsanpassung und Vertragsänderungen eingefordert hatte. Sie war überzeugt: Der Kuss war Teil seines Plans, ihren Forderungen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Karen spürte nach eigener Aussage sofort, dass Michael damit diese ganz bestimmte Absicht verfolgte. Sie war überzeugt, der Schauspieler wollte sie mit seinem Charme umstimmen, doch sie ließ sich nicht beeindrucken. Nachdem Michael gemerkt hatte, dass sein Plan nicht aufging, verschlechterte sich das Arbeitsklima zwischen den beiden deutlich. Karen berichtet, Michael habe sie daraufhin "ignoriert" und sei ihr mit "Verachtung" begegnet. Die Situation sei unerträglich gewesen, denn Michael war bekannt für seine starke Einflussnahme am Set, und ihre Forderungen waren eine Herausforderung für seine Autorität.

Das Verhältnis der beiden Serienstars war von zahlreichen Spannungen geprägt. Karen berichtet, dass Michael sich hinter den Kulissen über sie mokierte und insbesondere nach intimen Szenen Witze auf ihre Kosten machte. Trotz des Erfolgs von "Unsere kleine Farm" und der kulturellen Bedeutung der Serie blieb die Zusammenarbeit für sie im Nachhinein keine rein erfreuliche Angelegenheit. Die strengen Vorstellungen Michaels, speziell in Bezug auf die Kontrolle am Set, hätten laut Karen zu den Differenzen beigetragen. Dennoch bleibt die Serie bis heute ein Publikumsliebling, auch wenn die Geschichten hinter den Kameras ein anderes Licht auf die Produktion werfen.

United Archives GmbH/ Action Press Michael Landon und Karen Grassle in "Unsere kleine Farm"

IMAGO / Everett Collection Karen Grassle und Michael Landon in "Unsere kleine Farm"

IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush