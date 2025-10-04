Anders als Rolle: Michael Landon war privat kein treuer Mann

Michael Landon (†54) begeisterte Millionen Zuschauer mit seiner Rolle als Charles Ingalls in der Serie "Unsere kleine Farm". Als liebevoller Vater und treuer Ehemann setzte er Maßstäbe für Familienwerte und wurde ein Vorbild für viele. Doch abseits der Kamera führte der Schauspieler kein solch makelloses Leben. Alison Arngrim, die in der Serie seine Kollegin war, beschrieb Michael in ihrem Buch "Confessions of a Prairie Bitch" als einen Mann, der privat so gar nicht zu seiner Rolle passte. "Er war ein 'treuer Familienvater' und hat ständig von seiner zweiten Frau Lynn und seinen Kindern gesprochen", so Alison. Doch tatsächlich habe der Serienstar während seiner ersten Ehe eine Affäre gehabt – mit eben jener Lynn, die später seine zweite Frau wurde.

Die Diskrepanz zwischen Michaels Serientugenden und seinem realen Verhalten setzte sich jedoch fort. Auch seine zweite Ehe endete aufgrund eines Seitensprungs. Während der Dreharbeiten zu "Unsere kleine Farm" begann Michael eine Affäre mit der Maskenbildnerin Cindy, was letztlich zur Scheidung von Lynn führte, nachdem Lynn "sie erwischt hatte". Alison, die selbst als Nellie Oleson in der Serie bekannt wurde, bemerkte diese Gegensätze und schrieb: "Michael Landon war der größte lebendige Widerspruch, den ich je getroffen habe." Laut ihrer Schilderungen hatte er zwar häufig von Familie und Werten gesprochen, lebte diese privat jedoch oft nicht.

Michaels schwierige Kindheit könnte eine Erklärung für seine widersprüchliche Persönlichkeit bieten. Laut Alison hatte er eine "schreckliche" Kindheit, ganz im Gegensatz zu der glücklichen Kindheit, die in der Serie dargestellt wurde. Trotz seines komplexen Privatlebens war er für Fans der Serie eine zentrale Figur und bleibt vielen als ikonischer Serienvater im Gedächtnis. Auch Alison betonte, wie sehr er sich in die Arbeit stürzte, um ein Vorbild im Fernsehen zu schaffen – auch wenn er diese Ideale im wahren Leben nicht immer erfüllen konnte und es hinter den Kulissen hin und wieder krachte.

Michael Landon in "Unsere kleine Farm"

IMAGO / ZUMA Press Wire Michael Landon und seine Frau Cindy Landon

IMAGO / Everett Collection Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"

