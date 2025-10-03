"Unsere kleine Farm"-Co-Star war von Michael Landon genervt

Die Serie "Unsere kleine Farm", die von 1974 bis 1983 ausgestrahlt wurde, war nicht nur vor der Kamera ein Ort für Dramen, sondern auch hinter den Kulissen. Katherine MacGregor, die in der Serie die rechthaberische Harriet Oleson spielte, sorgte für Spannungen am Set. Besonders Hauptdarsteller Michael Landon (†54), der sowohl die Rolle des Charles Ingalls verkörperte als auch als Regisseur und Produzent fungierte, bekam ihre dominante Art zu spüren. Wie Alison Arngrim, die in der Serie Harriet Olesons Tochter Nellie spielte, in ihren Memoiren "Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated" schrieb, war Katherines Abneigung gegen Michael sofort spürbar: "Ich erinnere mich, dass Katherine MacGregor mir erzählte, dass sie ihn auf den ersten Blick nicht mochte, als er bei ihrem Vorsprechen in den Raum stolperte. 'Wie ein kleiner Zwerghahn!', sagte sie."

Doch nicht nur Michael hatte mit Katherines starker Persönlichkeit zu kämpfen. Die erfahrene Schauspielerin, die zum Beginn der Serie bereits 50 Jahre alt war, ließ es sich nicht nehmen, den anderen Darstellern ungefragt Tipps zu ihrem Schauspiel zu geben. Während einige dies schätzten, wie etwa Karen Grassle (83), die Landons Ehefrau Caroline Ingalls in der Serie spielte, oder Dean Butler, der Almanzo Wilder spielte, empfanden andere diese Ratschläge als nervig. Alison erzählte, dass Katherine oft lautstark ihre Meinung kundtat, selbst wenn diese sich gegen die Anweisungen des Regisseurs richtete. "Er ist nur der Regisseur! Was zum Teufel weiß der schon?", soll sie einmal ausgerufen haben, als Alison ihre Vorschläge nicht umsetzen wollte.

Die Auseinandersetzungen konnten jedoch nicht über Katherines schauspielerisches Talent hinwegtäuschen, das sie über Jahrzehnte perfektioniert hatte – seit ihren Anfängen am Broadway. Auch wenn ihre Art am Set nicht immer auf Begeisterung stieß, verlieh sie der Serie und ihrer Rolle eine unverwechselbare Intensität. Harriet Oleson wurde gerade durch Katherines Hingabe und Eigenwilligkeit zur vielleicht denkwürdigsten Gegenspielerin der Familie Ingalls. Auch nach ihrem Tod im Jahr 2018 wird sie von den Fans der Serie für ihre scharfzüngige und mitreißende Darstellung nach wie vor in Erinnerung behalten. Michael, der für seine eigene starke Persönlichkeit bekannt war, verstand es trotz der Spannungen, das Ensemble zusammenzuhalten und rund ein Jahrzehnt lang Geschichten über die Familie Ingalls und deren herausfordernden Alltag zu erzählen.

Michael Landon

Katherine MacGregor

Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"

