Umstyling: Schwangere Renata Lusin begeistert mit ihrem Look

Renata Lusin (38) meldet sich mit einem frischen Look zurück – und der Anlass ist ein echtes Herzensprojekt. Auf Instagram präsentierte die Tänzerin, die sich aktuell in der 21. Schwangerschaftswoche befindet, Haare und Make-up nach einem Umstyling und schrieb: "Wow! Wie sehr ich es vermisst habe, ein Umstyling bei euch zu machen!" Dazu verriet Renata, dass es "direkt nach Köln" geht, denn sie ist bereit für den RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern". Der Beitrag löste sofort Begeisterung aus: Binnen Minuten erhielt er zahlreiche Reaktionen und Komplimente von ihren Followern.

Die Kommentare der Follower sprechen Bände: "Wow, du siehst fantastisch aus und strahlst so viel Liebe, Sexiness, Selbstbewusstsein und Schönheit aus!", schrieb beispielsweise ein User unter das Reel. Weitere stimmten dem begeistert zu: "Einfach wow, wunderschön". Neben den begeisterten Reaktionen gab es auch humorvolle Kommentare – Renatas neuer Look inspirierte einen Fan dazu, ihr den Spitznamen "Renata Granata" zu geben. Die Mischung aus Bewunderung und Spaß zeigt, wie sehr ihr frisches Styling bei der Community angekommen ist.

Neben ihrer Leidenschaft fürs Tanzen steht für Renata aktuell vor allem die Familie im Mittelpunkt. Die bald zweifache Mutter freut sich darauf, ihr Leben mit einem weiteren Kind zu bereichern. Vor zwei Wochen überraschte die 38-Jährige ihre Fans mit einem sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt: Im gemeinsamen Urlaub mit Tochter Stella am Meer wurde sie besonders nachdenklich. "Ich habe mir mit Valentin immer schon zwei Kinder gewünscht", schrieb sie und teilte damit ihre Vorfreude darauf, das Familienleben bald zu viert genießen zu dürfen.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, November 2025

Getty Images Renata Lusin, Tänzerin