"Längste Trennung": Valentin Lusin verlässt vorerst Renata

Valentin Lusin (38) hat sich für zwei Wochen von seiner Frau Renata Lusin (38) und ihrer einjährigen Tochter Stella verabschiedet. Der Tänzer nahm bereits am 25. Oktober Abschied, um sich für die Live-Tour der Show Let's Dance vorzubereiten, die am 1. November in Riesa startet. Renata, die schwanger ist und ihr zweites Kind erwartet, brachte ihren Gefühlen in einer Instagram-Story Ausdruck. Sie erklärte, dass dies die längste Zeit sei, die die Familie bisher voneinander getrennt verbringen muss. "Für uns ist es die Ewigkeit", schrieb sie zu diesem Anlass.

Während Valentin gemeinsam mit seinen Kollegen von "Let's Dance" in den kommenden Tagen durch Städte wie Leipzig, Berlin und Hamburg reisen wird, bleibt die Tänzerin mit Stella zu Hause. Der gebürtige Russe wird laut Zeitplan erst am 9. November zu seiner Familie zurückkehren. Auf Instagram teilten die beiden Tänzer zudem bewegende Fotos ihres letzten gemeinsamen Tages. Mit sichtbarem Abschiedsschmerz verbrachten sie die letzten Stunden zusammen, bevor Valentin symbolisch mit dem Fahrrad den Kreisverkehr verließ und außer Sichtweite verschwand.

Die bald vierköpfige Familie gab kürzlich Einblicke in ihr Leben und Vorfreude auf das zweite Kind. Renata berichtete begeistert, dass sie eine Gender-Reveal-Party plant, ähnlich wie bei ihrer Tochter Stella. Hinzu kommt die prall gefüllte Zeit zwischen Tänzerkarriere und Familienglück, die für das Paar offenbar eine besondere Herausforderung und gleichzeitig Kraftquelle darstellt. Trotz der aktuellen Trennung auf Zeit bleibt Renata optimistisch und freut sich bereits auf das Wiedersehen, das auf viele bewegende Momente mit ihrer kleinen Tochter und dem ungeborenen Baby hindeutet.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Tänzerin

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, "Let's Dance"-Profis

Getty Images Renata und Valentin Lusin, Juli 2025