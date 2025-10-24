17 Wochen schwanger: Renata Lusin verrät süße Details

Renata Lusin (38), bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, hat in einer Instagram-Story erfreuliche Neuigkeiten zur bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38) verraten. Die Tänzerin, die sich aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche befindet, plant eine Gender-Reveal-Party, um das Geschlecht ihres Babys gemeinsam mit Freunden und Familie zu enthüllen. Ganz wie bei ihrer einjährigen Tochter Stella, bei der sie ein ähnliches Event feierten, möchten auch diesmal weder Renata noch Valentin vorab erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Einige fragen mich, ob ich bis zum nächsten Jahr warten kann mit dem Geschlecht. Auf jeden Fall!", erklärte Renata begeistert.

Nach einem guten Kontrolltermin beim Arzt zeigte sich Renata erleichtert und glücklich. Ihr ungeborenes Baby sei inzwischen fast 17 Zentimeter groß, und die Geburt wird für das kommende Frühjahr erwartet.Die große Babyparty soll stattfinden, wenn Valentin von der "Let's Dance"-Tour zurück ist, die im November startet und durch 15 Städte in Deutschland und die Schweiz führt. Als Location ist das neue Haus der Familie in Monheim am Rhein vorgesehen, in das sie im Dezember umziehen werden. Das neue Heim liegt in der Nähe von Valentins Familie, was für ein besonders harmonisches Miteinander sorgen dürfte. Bereits jetzt spielt Tochter Stella oft mit ihren Cousins und Cousinen, die sich ebenfalls in ihrem Alter befinden.

Für Renata und Valentin, die lange auf ihr erstes Wunschkind warten mussten und mit Fehlgeburten zu kämpfen hatten, ist diese zweite Schwangerschaft ein großes Glück. Die Geburt von Stella im März 2024 war ein bedeutender Meilenstein in ihrem Leben. Während die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes für die Familie ein weiterer Traum ist, erfüllt auch ihr neues Haus einen lang gehegten Wunsch. Wie sie im Netz verriet, liebt es Renata, Feste zu organisieren, und freut sich schon, erneut Freunde und Familie mit einem besonderen Event zusammenzubringen, wenn ihre zweite Gender-Reveal-Party dort stattfinden wird.

