Letztes Mal schwanger? Renata Lusin wird nachdenklich

Gefühlsausbruch am Meer: Renata Lusin (38) hat auf Instagram ein sehr persönliches Update aus dem Urlaub geteilt. Die Tänzerin, die sich in der 19. Schwangerschaftswoche befindet, blickte mit ihrer Tochter Stella auf die Wellen und wurde nachdenklich. Acht Tage war sie unterwegs, jetzt ist die Reise vorbei, und die Erkenntnis traf sie beim Sitzen am Strand. "Ich habe mir mit Valentin immer schon zwei Kinder gewünscht", schrieb Renata und verriet zugleich, wie sehr sie sich auf das Familienleben zu viert freut.

In ihrem Posting, das mehrere Urlaubsfotos mit Stella zeigt, wird Renata sehr konkret und auch nachdenklich. "Ich bin vielleicht das letzte Mal schwanger. Vor allem das letzte Mal schwanger am Meer", notierte sie auf Instagram und hielt fest, wie unwiederbringlich sich der Augenblick mit ihrer Tochter anfühlt. Das Geschwisterchen, so schildert sie, soll im Frühling zur Welt kommen. "Und wir werden den Sommer und das Meer dann schon zu viert erleben", sinnierte sie weiter.

Bereits vor rund einem Monat hatte Renata ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Als die Tänzerin das Babyglück verkündete, sprach sie auch über die schwierigen vergangenen Jahre. Sie und ihr Mann hatten in der Vergangenheit drei Fehlgeburten verkraften müssen. Im Gespräch mit Bild gab Renata damals zu: "Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat." Die Freude sei erst richtig gekommen, als die kritische Anfangsphase vorbei war. "Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert", verriet sie.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Tochter Stella im November 2025

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Imago Renata Lusin und Valentin Lusin bei der Weltpremiere von BLINDED by DELIGHT im Friedrichstadt-Palast Berlin am 08.10.2025