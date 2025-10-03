Offiziell: Sean "Diddy" Combs zu vier Jahren Haft verurteilt

Das Urteil im Prozess um Sean "Diddy" Combs (55) ist gefällt. Der Musiker war wegen Nötigung zur Prostitution für schuldig befunden worden, nachdem mehrere Zeugen, darunter seine ehemalige Partnerin Cassie (39) Ventura, gegen ihn ausgesagt hatten. Nun berichtet unter anderem Page Six: Der Rapper wurde von einem Bundesgericht in Manhattan zu vier Jahren Haft verurteilt. Während der Urteilsverkündung wies Richter Arun Subramanian darauf hin, dass Diddy seine "Opfer körperlich, emotional und psychisch missbraucht" habe und erklärte: "Warum konnte das so lange passieren? Weil Sie die Macht und die Mittel hatten, es am Laufen zu halten."

Der 55-Jährige wurde zwar nicht zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet, jedoch muss er neben seiner Haftstrafe eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar entrichten und Programme zur psychischen Gesundheit sowie gegen Drogenmissbrauch absolvieren. Der Richter betonte, berücksichtigt zu haben, dass er "ein Selfmade-Künstler und Geschäftsmann" sei und "Gemeinschaften inspiriert und aufgebaut hat". Trotzdem spiele seine "gesamte Vergangenheit" eine Rolle – einschließlich der sogenannten "Freak-Offs". "Das Gericht ist nicht überzeugt, dass diese Verbrechen nach einer Freilassung nicht erneut begangen würden", betonte er und hob hervor, wie wichtig es sei, ein Zeichen für andere Täter zu setzen.

Während der Verhandlung entschuldigte sich Diddy in einer von Emotionen geprägten Rede bei seinen Opfern und betonte, Verantwortung für seine Taten übernehmen zu wollen. "Meine Handlungen waren widerwärtig, beschämend und krank", verdeutlichte der Musiker laut BBC und fügte hinzu: "Ich habe mich in Exzessen verloren, ich habe mich in meinem Ego verloren. [...] Ich weiß, dass ich meine Lektion gelernt habe." Cassies Anwälte hingegen hoben die tiefen Spuren hervor, die Diddys Handlungen bei den Betroffenen hinterlassen haben. In einem Brief an das Gericht schilderte die Sängerin, dass die erlebte Gewalt weiterhin Albträume und psychische Belastungen verursacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie bei der Met Gala 2018

Anzeige Anzeige