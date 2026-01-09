Travis Kelce verhandelt mit Netflix: TV-Karriere statt NFL?

Travis Kelce (36) lässt die Football-Welt zappeln – und verhandelt gleichzeitig hinter den Kulissen über seinen nächsten Coup: Der NFL-Star spricht laut Us Weekly mit Netflix über eine exklusive Rolle als sportlicher TV-Korrespondent. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, heißt es aus Insiderkreisen, konkrete Bedingungen würden gerade ausgelotet. Während Fans auf ein klares Statement zu seiner sportlichen Zukunft warten, machte Travis im Podcast "New Heights" deutlich, dass sein Körper bei der Entscheidung eine zentrale Rolle spielt. Er wolle nach Saisonende genau hinhören, ob noch einmal ein 18- bis 21-Wochen-Marathon drin ist – oder ob der Weg vor die Kameras führt.

Hinter den Netflix-Kulissen passiert ohnehin viel: Der Streamingriese baut Live-Sport massiv aus, hat 2024 erstmals NFL-Spiele übertragen und plant weitere Events von MLB über WWE bis Boxen. Jüngst kam Moderatorin Elle Duncan an Bord, die noch im Januar bei "Skyscraper Live" ihr Debüt geben soll. Für Travis wird parallel über Summen im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr spekuliert; Branchenbeobachter Andrew Marchand von The Athletic nennt 10 bis 20 Millionen Dollar als mögliche Gehaltsspanne. Nach dem Aus der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders erklärte der Tight End, er wolle sich Zeit nehmen, mit Team und Familie sprechen und "die Dinge herausfinden".

Abseits der Verhandlungen zeigt sich Travis in der Öffentlichkeit kontrolliert – Auftritte in betont reduzierten Looks sorgten zuletzt für neugierige Blicke. Privat richtet sich vieles auf die nächsten Monate aus: Der künftige Hall-of-Famer bereitet sich auf die Hochzeit mit Taylor Swift (36) vor, nachdem sich beide im August verlobt hatten. Bruder Jason Kelce (38), der Familienmensch unter den beiden, ist längst Ehemann und Vater und kennt die Balance zwischen Karriere und Zuhause nur zu gut. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen die Brüder immer wieder darüber, wie wichtig ihnen der enge Kreis ist – ein Umfeld, in dem große Entscheidungen nicht zwischen Tür und Angel fallen, sondern nach ruhigen Gesprächen am Küchentisch.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Getty Images Travis Kelce, August 2025