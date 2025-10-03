P. Diddy fleht Richter während Urteilsverkündung um Gnade an

P. Diddy (55) steht heute vor Gericht in New York und erwartet sein Urteil. Nachdem ihn eine Jury bereits des Menschenhandels zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen hatte, entscheidet nun ein Richter über sein Strafmaß. In einer emotionalen Rede wendet sich der Musikmogul in seiner Aussage sowohl an das Gericht als auch an die Menschen, die er verletzt hatte. "Meine Handlungen waren widerwärtig, beschämend und krank", stellt der Rapper laut BBC fest und ergänzt: "Ich habe mich in Exzessen verloren, ich habe mich in meinem Ego verloren. [...] Ich weiß, dass ich meine Lektion gelernt habe."

Während seiner Ansprache übernimmt Diddy die Verantwortung für sein Fehlverhalten und entschuldigt sich bei seiner Familie. Er bittet seine Kinder um Verzeihung und erklärt, er habe sie enttäuscht. Seiner Mutter, die im Gerichtssaal anwesend ist, erklärt er: "Ich habe dich als Sohn im Stich gelassen, und es tut mir leid." Auch bei Cassie Ventura (39) und einem namentlich nicht bekannten Opfer entschuldigt er sich vor den Ohren des Richters.

Schon vor der Urteilsverkündung betonte Sean Combs, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, seine Reue. "Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen und sagen, wie aufrichtig leid mir all der Kummer und Schmerz tut, den ich anderen durch mein Verhalten zugefügt habe", schrieb er in einem Brief an den Richter, der TMZ vorlag.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Anzeige Anzeige