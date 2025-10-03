Vor Urteilsverkündung: P. Diddy entschuldigt sich in Brief

Vor seiner Urteilsverkündung hat Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), dem zuständigen Richter einen bewegenden Brief geschrieben. In dem vier Seiten langen Dokument, das TMZ vorliegt, thematisiert der Rapper sein Fehlverhalten, darunter ein Angriff auf seine frühere Partnerin Cassie (39) und zeigt sich reumütig: "Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen und sagen, wie aufrichtig leid mir all der Kummer und Schmerz tut, den ich anderen durch mein Verhalten zugefügt habe." Diddy beschreibt die letzten Monate seines Lebens, während denen er inhaftiert war, als "die schwierigsten" bislang und betont: "Ich übernehme die volle Verantwortung und Haftung für meine früheren Verfehlungen." Die Öffentlichkeit erhielt genauere Einblicke in den Brief, der zusätzlich zu Gerichtsunterlagen veröffentlicht wurde, einen Tag vor seiner am Freitag anstehenden Anhörung.

Im Schreiben schildert Diddy, wie ihn die Zeit im Gefängnis grundlegend verändert habe. Er gesteht ein, dass sein Verhalten von Selbstsucht geprägt war, und gibt an, durch Schmerz und Reue zu einer neuen Einstellung gefunden zu haben. Besonders emotionale Worte widmete er seiner Tat gegen Cassie, wobei er betont, dass er täglich mit den Bildern dieses Vorfalls konfrontiert sei: "Es war völlig falsch von mir, Hand an die Frau zu legen, die ich liebte." Das tut mir leid und wird mir immer leid tun. Gleichzeitig erzählt er auch von den Fortschritten, die er gemacht habe – etwa, dass er zum ersten Mal seit 25 Jahren vollständig nüchtern ist und während seiner Zeit in Haft eine Mentorengruppe für Mitgefangene geleitet habe, was ihm persönliche Hoffnung und Sinn gegeben habe.

Diddy, der sieben Kinder hat, betonte außerdem, wie groß seine Sehnsucht nach seiner Familie ist. Vor allem seine verstorbene frühere Partnerin Kim Porter (†47), die 2018 verstarb, hinterließ eine Lücke in seiner Verantwortung als alleiniger Elternteil. In dem Brief erklärt er, wie wichtig es für ihn sei, für seine Kinder und seine 84-jährige Mutter wieder da zu sein: "Mehr als alles andere wünsche ich mir einfach nur die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren und der Vater zu sein, den sie brauchen und verdienen." Diddys Worte lassen seine Absicht erkennen, aus seinen Fehlern zu lernen und einen Neustart zu wagen, sollte ihm Gnade widerfahren. "Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann die Zukunft ändern", schreibt er abschließend und bittet wiederholt um eine zweite Chance.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Kim Porter sowie Al B. Sure mit Justin, D'Lila, Quincy, Jessie James und Chris, 2018