So wenig Gage bekamen die "Rocky Horror Picture Show"-Stars

Susan Sarandon (78) und Barry Bostwick spielten die Hauptrollen in der Kultproduktion "The Rocky Horror Picture Show", doch ihre Gagen fielen überraschend gering aus. Wie Barry in einem Clip aus der Dokumentation "Sane Inside Insanity" erzählte, erhielt Susan 20.000 Dollar (etwa 17.000 Euro) für ihre Rolle als Janet Weiss, während er selbst als Brad Majors mit nur 15.000 Dollar (etwa 13.000 Euro) abgespeist wurde. Barry ergänzte, dass dies nahezu sein gesamter Verdienst aus dem Film gewesen sei: "Wir bekamen ein bisschen was vom Soundtrack, vielleicht 1.000 Dollar im Jahr, heute ist es noch weniger."

Auch weitere Darsteller äußerten sich inzwischen zu den niedrigen Gagen. Patricia Quinn, die im Film die Rolle der Magenta verkörperte, erinnerte sich daran, rund 300 Dollar (etwa 257 Euro) pro Woche erhalten zu haben – und sprach dennoch von Glück, Teil des Projekts gewesen zu sein. Lindsay Ingram, die eine Transylvanierin spielte, verriet, dass sie nur etwa 114 Euro wöchentlich bekam. Casting-Direktorin Celestia Fox erklärte in der Dokumentation, dass solch geringe Gagen in den 1970er-Jahren bei kleineren Produktionen üblich gewesen seien. Trotz des bescheidenen Budgets entwickelte sich der Film später zu einem weltweiten Erfolg mit Millionenumsätzen.

Während Susan im Film ihre Karriere startete und als Janet unvergessen bleibt, war auch ihr frühes Leben von Herausforderungen geprägt. In der Dokumentation "Strange Journey: The Story of Rocky Horror" erzählte sie, dass sie während der Dreharbeiten in London keine feste Bleibe hatte und mehrfach die Wohnung wechseln musste. Sie lebte aus einem Koffer – ausgestattet lediglich mit ihrer Zahnbürste und einer Packung Verhütungsmittel, wie sie scherzhaft bemerkte. Trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten haben die Darsteller im Laufe der Jahre ein großes Maß an Stolz entwickelt, Teil eines so bedeutenden kulturellen Phänomens gewesen zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Sarandon, Februar 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Tim Curry (M.) in einer Szene aus "The Rocky Horror Picture Show", 1975

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Sarandon, Schauspielerin