Vor Urteilsverkündung: Mit dieser Strafe muss Diddy rechnen

Kommenden Freitag wird es für P. Diddy (55) ernst. Im Frühjahr begann der Prozess gegen den einstigen Hip-Hop-Mogul. Er wurde unter anderem wegen Beförderung zu Zwecken der Prostitution und diversen Sexualdelikten angeklagt. Bereits im Juli legte eine Jury fest, dass Diddy in zwei von fünf Fällen für schuldig erklärt wird. Jetzt erwartet ihn eine Haftstrafe, die bis zu einem Jahrzehnt andauern kann. "Die Strafe für seine Verurteilungsvergehen muss die Art und Weise berücksichtigen, in der er sie begangen hat. Seine Verurteilungsvergehen sind schwerwiegend und haben in mehreren Fällen zu Strafen von über zehn Jahren für Angeklagte geführt, die wie Sean Combs Gewalt ausgeübt und andere in Angst versetzt haben", heißt es in den Gerichtsdokumenten, die Rolling Stone vorliegen. Diddy muss mit einer Haft von mindestens elf Jahren und drei Monaten rechnen.

Während der Verhandlung traten mehrere wichtige Zeugen auf – eine der wichtigsten und wohl auch brisantesten war Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura (39). Die Sängerin war zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre von dem Rapper getrennt und erwartete mit ihrem derzeitigen Partner ein Kind. Das hielt sie aber nicht davon ab, umfassend gegen ihren Verflossenen auszusagen. Sie gab zum einen Details zu den sogenannten Freak-off-Partys preis, bei denen sich einige der Straftaten ereignet haben sollen – zum anderen sprach sie aber auch über ihr persönliches Verhältnis zu Diddy und inwiefern die Beziehung von verbaler und körperlicher Gewalt geprägt war. Anfang der Woche, kurz vor der Verurteilung, richtete sie noch einmal emotionale Worte an den Richter: "Ich habe solche Angst, dass er, wenn er freikommt, als Erstes schnelle Vergeltung gegen mich und andere üben wird, die bei der Verhandlung über seinen Missbrauch gesprochen haben."

Mit der Verkündung des Strafmaßes ist Diddys Odyssee vor Gericht aber noch nicht beendet. In der Zwischenzeit wurde bereits eine weitere Klage eingereicht. Mitte September klagte der Stylist Deonte Nash ebenfalls wegen sexueller Übergriffe und Menschenhandel. Laut der Gerichtsdokumente, die TMZ vorlagen, habe Deonte rund ein Jahr mit dem 55-Jährigen zusammengearbeitet – diese Zeit sei ein "Albtraum [gewesen], den er nahezu jeden Tag ertragen musste". Diddy habe Deonte nicht nur körperlich und sexuell angegriffen, sondern auch psychischer Manipulation und ständigen Drohungen ausgesetzt. Deshalb fordere er Schadensersatz und Strafschadensersatz. Zudem fordere er ein Gerichtsverfahren vor einer Jury.

Getty Images P. Diddy, Rapper

IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016

