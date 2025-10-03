Zurück aufs Spielfeld: Das überzeugte Tom Brady vom Comeback

Tom Brady (48) hat große Pläne für das kommende Jahr – und kehrt dafür sogar aus dem Ruhestand zurück. Der siebenfache Super-Bowl-Gewinner wird im März 2026 sein Debüt im Flag Football geben. Dabei tritt er im Rahmen des Fanatics Flag Football Classic während der Riyadh Season in Saudi-Arabien an. Drei Jahre ist es her, dass Tom seine NFL-Karriere endgültig beendete, doch jetzt zeigt er sich begeistert von der Idee, wieder auf dem Feld zu stehen. "Ich liebe Teamarbeit, Wettbewerb und ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich so denken wie ich", erklärt er gegenüber People und betont: "Ich freue mich sehr."

Nicht nur Tom, sondern auch andere Football-Legenden wie Rob Gronkowski und Odell Beckham Jr. (32) werden bei dem globalen Event mitspielen. Für den 48-Jährigen steht dabei nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund. Das Wachstum und die weltweite Anerkennung von Flag Football liegen ihm besonders am Herzen, vor allem mit Blick auf die Aufnahme der Sportart in die Olympischen Spiele 2028. "Es ist eine großartige Gelegenheit, der Welt zu zeigen, warum wir den Football so lieben", freut sich der ehemalige Quarterback. Dass er jedoch in der Zukunft auch ein Comeback in die NFL wagen könnte, schließt er klar aus: "Diese Tage sind vorbei."

Besonders freut sich der dreifache Vater auf die erneute Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Teamkollegen Rob. Die beiden bildeten über elf NFL-Saisons hinweg ein starkes Duo und gewannen gemeinsam vier Super Bowls. Inzwischen arbeiten beide als Sportanalysten für Fox Sports, was ihre Verbindung aufrechterhält, auch wenn sich ihre Wege beruflich getrennt haben. "Wenn wir zusammen sind, finden wir schnell wieder unseren Rhythmus", schwärmt Tom über die Freundschaft zu Rob.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

Getty Images Rob Gronkowski und Tom Brady beim Super Bowl 2021