Tom Brady hat seinen verstorbenen Familienhund klonen lassen

Tom Brady (48) sorgt mit aufsehenerregenden Nachrichten für Schlagzeilen: In einer Pressemitteilung enthüllt der NFL-Star, dass seine Hündin Junie ein genetischer Klon seines verstorbenen Familienhundes Lua ist. Die Pitbull-Mischlingshündin Lua, die er einst mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (45) teilte, starb Ende 2023. Dank der Biotechnologie von Viagen, einem Unternehmen, das kürzlich von Colossal Biosciences übernommen wurde, konnte Lua durch einen einfachen Bluttest vor ihrem Tod genetisch konserviert werden. "In nur wenigen Monaten hat Colossal meiner Familie mit einem Klon unseres geliebten Hundes eine zweite Chance gegeben", erklärt der Quarterback in dem Statement.

Die Firma Viagen gilt als Schwergewicht in der Szene: Sie nutzte die Technologie, die schon beim Schaf Dolly 1996 Pionierarbeit leistete, und hat nach eigenen Angaben bereits 15 Spezies geklont. Hunde und Katzen kosten demnach umgerechnet je 43.000 Euro, die reine genetische Konservierung rund 1.400 Euro. Zu den prominenten Kundinnen zählen Paris Hilton (44) und Barbra Streisand (83). Barbra begründete ihre Entscheidung 2018 in einem Essay für die New York Times mit den Worten: "Ich wollte sie nur in irgendeiner Form bei mir behalten." Fachleute betonen jedoch, dass ein Klon kein Wesen wiederbelebt, sondern lediglich einen genetischen Zwilling schafft.

Die Entscheidung, Lua zu klonen, hat jedoch nicht nur Bewunderung hervorgerufen. Die Tierschutzorganisation Peta und andere Gruppen mahnen zur Vorsicht und fordern stattdessen, obdachlosen Tieren aus Tierheimen eine Chance zu geben. Ingrid Newkirk, ehemals Präsidentin der Organisation, betonte in einer Stellungnahme: "Das Klonen trägt zur wachsenden Zahl heimatloser Tiere bei." Lua, die zu Lebzeiten auf Tom und Giseles Social-Media-Kanälen auftauchte und sogar in einem Werbespot mit Tom glänzte, bleibt für die Familie ein unersetzlicher Teil ihres Lebens. Mit Junie hoffen sie nun, ein wichtiges Stück dieser Erinnerung zu bewahren.

IMAGO / Cover-Images Tom Brady, NFL-Star

Facebook / TomBrady Tom Brady und sein Hund Lua, April 2018

Getty Images Ingrid Newkirk, Präsidentin der Tierschutzorganisation PETA

