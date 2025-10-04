Erik Menendez erholt sich nach zweiter Nierenstein-Operation

Erik Menendez (54) erholt sich derzeit von einer Operation, die aufgrund von Nierensteinen nötig wurde. Der 54-Jährige wurde am 26. September in ein externes medizinisches Zentrum verlegt, um dort behandelt zu werden. Nach erfolgreichem Eingriff ist Erik mittlerweile wieder im Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego untergebracht, wie ein Sprecher der kalifornischen Strafvollzugsbehörden gegenüber TMZ bestätigte. Seine Frau Tammi teilte auf Nachfrage in einem ihrer Social-Media-Posts mit, dass Erik zwar eine weitere Operation hinter sich habe, sich aber auf dem Weg der Besserung befinde.

Bereits im Juli hatte Erik wegen desselben gesundheitlichen Problems eine Behandlung im Krankenhaus benötigt. Damals hatte sein Anwalt Mark Geragos (67) bei Gouverneur Gavin Newsom um eine vorzeitige Freilassung gebeten, da Eriks gesundheitlicher Zustand ernst sei. Dieses Gesuch wurde jedoch abgelehnt, und auch später bei der regulären Anhörung gewährte die zuständige Behörde weder Erik noch seinem Bruder Lyle (57) eine Freilassung auf Bewährung.

Erik ist seit langem mit seiner Frau Tammi verheiratet, die sich auch aus der Ferne um sein Wohl sorgt. Die beiden heirateten im Gefängnis und pflegen eine innige Beziehung, was Tammi in der Vergangenheit in Interviews betonte. Über die gesundheitlichen Herausforderungen, denen ihr Mann immer wieder begegnet, zeigt sie sich besorgt, unterstützt ihn aber nach Kräften. Trotz der Einschränkung durch die Haftstrafe bleibt der enge Kontakt zwischen den beiden für Erik eine wichtige Stütze.

Getty Images Erik Menendez im August 2025

Instagram / therealtammimenendez Erik und Tammi Menendez

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992