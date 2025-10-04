Neue Karriere? Tanja Tischewitsch macht Tierarzt-Praktikum

Tanja Tischewitsch (36) hat sich mal wieder einer neuen Herausforderung gestellt: ein Praktikum beim Landtierarzt Peter Bowen in Fränkisch-Crumbach. Zu Beginn ihres Schnuppertags ahnte die 36-jährige Reality-Darstellerin noch nicht, was auf sie zukommen würde, wie RTL berichtet. "Ich glaube, wir fahren von Bauernhof zu Bauernhof und gucken uns die Tiere an, ob die gesund sind, ob alles okay ist, ob es denen gut geht", schilderte sie ihre Vorstellung. Doch es kam anders, als eine schwangere Kuh plötzlich ihre Hilfe brauchte – ein Notkaiserschnitt war erforderlich, und Tanja war mittendrin statt nur dabei.

Der Landtierarzt machte schnell deutlich, dass Tanja nicht nur zuschauen, sondern aktiv mit anpacken sollte – eine absolute Premiere für sie. Zwar zeigte sie Respekt vor der Situation, doch sie motivierte sich selbst: "Jetzt wird’s heftig. Aber ich werde es durchstehen. Ich werde es durchhalten. Ich bin eine Powerfrau!" An der Seite von Peter Bowen bewies Tanja, dass sie bereit war, die ungewohnte Aufgabe zu meistern, und trug tatkräftig dazu bei, das Leben des Muttertieres und ihres Nachwuchses zu retten. Am Ende des aufregenden Tages zog sie ein unerwartetes Fazit: "Hört sich jetzt total verrückt an, aber ich könnte mir das echt vorstellen. Dr. Tanja Tischewitsch. Why not?"

Tanja ist es gewohnt, sich Herausforderungen zu stellen – sei es im Rampenlicht oder beim Tierarzt. Bereits im Dschungelcamp beeindruckte sie mit ihrem Durchhaltevermögen, und privat setzt sie als Mutter Akzente. Ihr überraschender Ausflug in die Welt der landwirtschaftlichen Tiermedizin zeigt, dass sie keine Scheu vor neuen und unerwarteten Aufgaben hat. "Ich bin immer offen für etwas Neues", so Tanja in einem früheren Interview. Ob sie sich tatsächlich eine Ausbildung als Tierärztin zutraut, bleibt offen, doch an Erfahrung und Mut mangelt es ihr bestimmt nicht.

RTL / Julia Feldhagen Tanja Tischewitsch in ihrer Rolle als Tina Gouverneur bei "Alles was zählt"

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, August 2024

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar