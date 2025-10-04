Ist Taylor Swift und Blakes Freundschaft doch nicht vorbei?

Taylor Swift (35) veröffentlichte am Freitag ihr neues Album "The Life of a Showgirl" und sorgt vor allem mit einem Song für ordentlich Gesprächsstoff: Während sich viele Fans überzeugt zeigen, dass der Track "CANCELLED!" von ihrer engen Freundin Brittany Mahomes (30) inspiriert wurde, gehen andere davon aus, dass er sich auf ihre jahrelange Freundschaft mit Blake Lively (38) bezieht. Trotz monatelanger Gerüchte über einen Bruch zwischen den beiden wegen Blakes umstrittenem Filmprojekt scheint Taylor in dem Song eine klare Haltung zu zeigen: Ihre Freundinnen, auch in schwierigen Zeiten, stehen bei ihr an erster Stelle. Besonders eine Textzeile, die mit "Bist du, Girlboss, der Sonne zu nahe gekommen?" beginnt, lässt für einige Swifties keinen Zweifel daran, dass die Schauspielerin selbst Teil dieses Liedes ist.

Blake Lively, die unter anderem als Gesicht des Gucci-Parfüms "Gucci Première" bekannt wurde, steht seit letztem Jahr wegen ihrer Rolle in der Buchverfilmung It Ends With Us unter Beschuss. Der Song nährt die Spekulationen, dass Blake in der aufsehenerregenden Textzeile über Freunde, die "in Gucci gehüllt und in Skandale verwickelt" sind, gemeint sein könnte. Nicht nur Taylors Worte, sondern auch der Hintergrund ihrer jahrelangen engen Beziehung untermauern diese Vermutung. Seit 2015 sind die Sängerin und der Gossip Girl-Star miteinander befreundet. Taylor macht mit dem Songtext deutlich, dass sie selbst schwierige Zeiten und öffentliche Verurteilungen durchlebt hat und ihre Freundinnen deshalb in solchen Momenten niemals fallen lassen würde.

Erst vor Kurzem hatten Fans jedoch spekuliert, dass "CANCELLED!" sich auf eine andere enge Freundin der Musikerin beziehen könnte. Swifties sahen in dem Song eine Anspielung auf Brittany, mit der Taylor seit Beginn ihrer Beziehung mit Travis Kelce (36), einem Teamkollegen von Brittanys Ehemann Patrick Mahomes (30), befreundet ist. Die 30-Jährige war schon in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik und musste sich gegen Hasskommentare im Netz zur Wehr setzen. Für besonders viel Wirbel sorgte sie, als sie 2022 nach dem Playoff-Sieg der Kansas City Chiefs jubelnd Fans mit Champagner besprühte – ein Moment, der heftige Reaktionen auslöste.

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

IMAGO / Shutterstock Travis Kelce, Taylor Swift, Brittany und Patrick Mahomes bei den US Open, September 2024